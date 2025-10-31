Dulce primera vez: Rodrigo Contreras se estrena como ganador en la Vuelta

Colombia se queda con la octava etapa de la Vuelta.
El colombiano Rodrigo Contreras aprovechó una tempranera escapada para quedarse con la victoria de la octava etapa de la edición 64 de la Vuelta a Guatemala, que tuvo su meta ubicada en Patzún, Chimaltenango, y que mantuvo a Cristian Muñoz del NU Colombia como el líder en la general.
Fredy Toc y Contreras protagonizaron una dupla fugada desde la entrada a Tecpán que tuvo a todos pendientes durante varios kilómetros, mientras ambos se intercambiaban posiciones hasta la línea de meta, en donde el hombre del NU Colombia fue el que ganó un esprint digno de las grandes competencias internacionales.
Esta fue la primera victoria para el cafetero en la Vuelta, en la que es su primera participación, que le permite respirar tranquilo, no porque sirva mucho en la general, sino como objetivo personal de no irse en blanco.
La novena etapa se disputará este sábado 1 de noviembre. Tendrá su salida en Chimaltenango, pasará por el Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa y llegará hasta Antigua Guatemala, para completar 200.3 kilómetros, una que podría ser clave para la definición del ganador de la Vuelta.