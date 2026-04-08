Conoce los precios para el Clásico 337 entre Municipal y Comunicaciones

A una semana del esperado duelo, Municipal anunció los precios oficiales de los boletos para el Clásico frente a Comunicaciones, programado para el miércoles 15 de abril a las 8:00 p. m. en el estadio El Trébol.
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De acuerdo con la información compartida por la institución escarlata, las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma digital taquillarojos.com.
Los precios establecidos para el encuentro son los siguientes: localidad General Norte Q70, Platea Sur Q150, Preferencia Q150 y Tribuna Q300.
El Clásico 337 entre rojos y cremas promete grandes emociones, especialmente porque el cuadro edil buscará revancha tras perder el último enfrentamiento en campo albo, en febrero, por la mínima diferencia durante la novena jornada. Además, ambos equipos se mantienen en la pelea por el liderato de la tabla.