Los rojos se juegan la vida ante el Real España de Rotondi

Bajo presión, Municipal afronta este miércoles (8:00 p.m.) un duro partido ante el Real España de Honduras en la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2025. La situación de los rojos es necesidad por los tres puntos; caer los podría casi condenar a la eliminación.
Mario Acevedo ha empezado con algunas dudas su etapa en Municipal. A pesar de no conocer la derrota por ahora, la afición escarlata ha perdido la paciencia al ver que su equipo no logra ser contundente para conseguir las victorias, sobre todo a nivel internacional.
El duelo ante la "Máquina" catracha puede marcar el camino de los rojos en el torneo de la Concacaf. El triunfo es obligatorio para seguir soñando de cara al último duelo ante el Herediano, ahora dirigido por Hernán Medford. Una derrota casi los deja sin opciones de meterse a la fase final.
La buena noticia para los rojos es que recuperan a su 10. Pedro Altán regresa a la convocatoria después de varias semanas sin actividad, ya que se estaba poniéndose en ritmo tras recuperarse de una lesión. Además, Acevedo podrá contar en defensa con José el "Caballo" Morales, que se perdió el juego ante San Miguelito por precaución.
Un viejo conocido
En el Real España viene el exgoleador rojo Matías Rotondi. El argentino ahora es parte de la fuerza aurinegra y buscará hacerle daño a su "ex". Los dirigidos de Jeaustin Campos empataron en su primer juego y ahora quieren conquistar el iluminado estadio El Trébol.