Ronald Koeman durante agresión: “No tuve miedo, quise bajarme del carro”

El director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, sufrió acoso y fue víctima de insultos a su salida del Camp Nou tras la derrota ante el Real Madrid del último Clásico.

EN CONTEXTO: Aficionados insultan a Ronald Koeman a su salida del Camp Nou

Ronald Koeman ha tratado de minimizar el incidente que sufrió el 24 de octubre cuando se disponía a salir de las instalaciones deportivas del Camp Nou, donde fue acosado por un grupo de aficionados que golpeó su carro y profirió insultos.

"No creo que haya solución. Para mí es un problema social. Son culés o gente que tiene problemas de educación. No saben lo que son las normas y los valores. El ambiente en el campo, hasta con 0-2, fue todo lo contrario. No hay que fijarse mucho en esas personas”, expresó el entrenador.

El estratega resaltó que por un momento quiso encarar a la gente.

“Había gente detrás grabando, que era para un documental y también estaba mi mujer. Lo tengo todo grabado. Había uno con la camiseta del Arsenal. No pasé miedo. Hubo un momento en que dije 'voy a salir' y me dijo, mejor que no. Te están grabando y esperan que te metas con ellos, por lo que tienes que ser muy formal"

El técnico del Barça, sobre los incidentes a la salida del campo tras el Clásico: "El club sabe que no se puede repetir una salida del campo así"



Asimismo, destacó que todos los días hay gente que espera afuera del estacionamiento para saludar o grabar el recorrido del plantel.

“Con el vídeo, con lo de grabar... ya tenemos aquí todos los días. Parece que ha sido sólo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores, con sus familias, les ha pasado lo mismo. Puede que a mí, por ser responsable, haya sido más exagerado. Hasta a Puyol le ha pasado. No se puede salir como cualquier persona del campo. Hay que buscar la manera. Es un problema social", destacó.

Koeman también dijo que espera disfrutar el tiempo que disponga en el banquillo catalán.

"Es verdad que no me gusta lo que pasó cuando iba en el carro, pero me gusta más la gente que sabe. Estoy donde tengo que estar y quiero disfrutar. Sé cómo funciona esto. Quiero disfrutar. Si son 8 años, si son 3 meses, si es 1 año... no hay problema", puntualizó.

Con información de Marca.