Rony Mendoza dice que podría haber ofrecimiento de dinero por bloqueos en la ciudad

El presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte, asegura que un legislador busca que los transportistas saboteen el tránsito de la ciudad.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a presunto responsable de ataque armado en zona 14
Recientemente, el presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado de Guatemala, Rony Mendoza, aseguró que un diputado podría estar pagando para realizar bloqueos en la Ciudad de Guatemala.
Según narró al medio de comunicación, El Vigilante, un legislador ofrece entre Q10 mil y Q15 mil por cada piloto de tráiler que obstaculice puntos clave de la ciudad.
"No lo denunciamos porque no tenemos las pruebas, porque los compañeros que han aceptado, no quieren denunciar, tienen miedo", afirma Mendoza.
Afirmó que uno de sus compañeros negoció, después de que le ofrecieran Q8 mil por realizar un bloqueo en la calle Martí durante 3 horas.
"Él dijo deme Q15 mil y lo hago. Doce te doy, démelos, pues le dijo y los agarró. Lastimosamente, el compañero no tiene el valor de denunciar y eso es triste", reiteró Mendoza.
Sin embargo, no detalló de qué legislador podría tratarse.
Esto fue lo que dijo: