Decisión histórica: Rosario Central celebra un título oficial inesperado en Argentina

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) sorprendió al oficializar a Rosario Central como el mejor equipo de la tabla anual de la Liga Profesional, una distinción que nunca había formado parte del listado de campeonatos del balompié argentino.
OTRAS NOTICIAS: El Camp Nou reabre sus puertas: lo que debes saber del retorno del Barsa a casa
La máxima entidad del futbol argentino causó sorpresa la tarde del jueves 20 de noviembre al oficializar a Rosario Central como el mejor equipo de la tabla anual de la Liga Profesional, una distinción que nunca había formado parte del listado de campeonatos del balompié local.
El reconocimiento, que ahora contará como título oficial, recayó en el conjunto liderado por Ángel Di María, pese a que el trofeo no estaba contemplado dentro de las competencias habituales.
Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Liga resolvió que el conjunto que sume más puntos a lo largo de la temporada será considerado "Campeón de Liga", una decisión inédita que llegó justo después del cierre de la tabla anual.
La delegación rosarina, encabezada por Di María, Jorge Broun, el técnico Ariel Holan y el presidente Gonzalo Belloso, acudió a la sede de la Liga en Buenos Aires para recibir la copa, entregada por el presidente de la AFA.
El cuadro "canalla" alcanzó 66 puntos en 32 encuentros entre el Apertura y Clausura, con una campaña sólida: 18 triunfos, 12 empates y apenas dos derrotas.
El "Fideo" Di María valoró el logro y recordó el recorrido del equipo para hacerse con los honores: "Tuvimos dos semestres increíbles. Mantuvimos el nivel y eso nos permitió alcanzar este título", comentó el astro, quien subrayó que el plantel se sentía campeón debido a la cantidad de puntos sumados.
Pelearán por siete trofeos
Con la incorporación del nuevo campeonato, el futbol argentino pasa a disputar siete títulos: Apertura, Clausura, Campeonato de Liga, Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.