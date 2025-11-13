Rubio reconoce apoyo de Guatemala para impedir llegada de fentanilo a EE.UU.

-

Tras concluir la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, el secretario de Estado Marco Rubio abordó los esfuerzos para impedir la llegada del fentanilo a EE.UU. y agradeció el apoyo de Guatemala, entre otros paises.

El secretario de Estado Marco Rubio emitió declaraciones sobre los esfuerzos para combatir el narcotráfico e impedir la llegada de fentanilo a Estados Unidos y reconoció el esfuerzo de Guatemala y otros países para frenar la llegada de dicha droga al país que representa.

Abordado por periodistas al concluir la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, que se llevó a cabo en Canadá, el funcionario estadounidense explicó que tienen una "sólida cooperación con México, El Salvador, Ecuador, Guatemala y varios países del hemisferio que nos ayudan por tierra a impedir que estos flujos lleguen hasta aquí".

El tema salió tras abordar los alegatos venezolanos sobre amenazas de Estados Unidos y la posibilidad de que en ese país suramericano se lleve a cabo una movilización militar masiva, a lo que Rubio respondió que el máximo dirigente, de lo que calificó como un "régimen ilegítimo", es acusado de narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York, en referencia a Nicolás Maduro.

Rubio, saluda al abordar un avión antes de partir del Aeropuerto Internacional John C. Munro Hamilton, Ontario, tras la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7. (Foto: AFP/Soy502)

También especificó que el presidente Donald Trump autorizó una operación para impedir que organizaciones terroristas inunden EE.UU. de drogas. "Y eso es lo que estamos llevando a cabo. Eso es lo que él autorizó. Eso es lo que están haciendo las fuerzas armadas. Por eso tenemos nuestros recursos allí", especificó.

Al ser interrogado sobre el ingreso de fentanilo por tierra, Rubio citó la cooperación de México y destacó que el nivel de cooperación con ese país "es el más alto de la historia, está creciendo y es positivo, impulsado por lo que piden, lo que necesitan y para ayudarlos a mejorar sus propias capacidades si nos lo solicitan. Y en algunos casos lo han hecho; en otros, ya cuentan con esas capacidades.

El secretario de Estado Marco Rubio, habla con los periodistas que lo acompañan en el Aeropuerto Internacional John C. Munro de Hamilton, Ontario. (Foto: AFP/Soy502)

Sobre la reunión del G7

Durante la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del GT, se acordó solitar el algo al fuego en Ucrania de manera inmediata y también se alertó sobre la creciente crisis en Sudán y consideraron que el conflicto entre el ejército del país y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha causado "la mayor crisis humanitaria del mundo", según la Agencia France Press.

Por aparte, el canciller de Francia, Jean-Noel Barrot, lanzó una advertencia contundente sobre las posibles consecuencias del despliegue militar estadounidense en el Caribe, que según la administración del presidente Trump busca contrarrestar el tráfico de drogas.