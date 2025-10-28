Versión Impresa
Las imágenes posteriores al accidente en el km 36 de la ruta Interamericana

  • Por Susana Manai
28 de octubre de 2025, 08:47
Al menos 45 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales tras el impacto. (Foto: Bomberos Voluntarios)&nbsp;

Un aparatoso accidente en el kilómetro 36 de la Ruta Interamericana (CA-1) dejó un saldo de 45 heridos la madrugada de este martes. La colisión involucró un bus extraurbano y un vehículo particular, causando destrozos totales y graves lesiones.

Durante la mañana de este martes, un bus extraurbano y un vehículo particular protagonizaron un accidente en el kilómetro 36 de la Ruta Interamericana.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Según los reportes preliminares, al menos 45 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango. Hasta el momento no se han reportado fallecidos.  Sin embargo, según datos preliminares se reportan menores de edad entre los heridos. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Las imágenes registradas después del percance muestran la magnitud del impacto. El autobús terminó fuera de la carretera, con la parte frontal completamente destruida y el motor expuesto, luego de colisionar contra una baranda metálica.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

El vehículo particular quedó volcado en una hondonada tras golpear un poste del tendido eléctrico. Según el reporte de los socorristas tanto el conductor del bus y vehículo fueron atendidos en el lugar.  En cuanto al piloto del bus fue trasladado a un centro asistencial bajo supervisión policial. 

En los alrededores se observaron piezas y neumáticos desprendidos a consecuencia del fuerte impacto.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, que dejó daños materiales y una escena que refleja la magnitud del choque.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

