Las imágenes posteriores al accidente en el km 36 de la ruta Interamericana

Un aparatoso accidente en el kilómetro 36 de la Ruta Interamericana (CA-1) dejó un saldo de 45 heridos la madrugada de este martes. La colisión involucró un bus extraurbano y un vehículo particular, causando destrozos totales y graves lesiones.

Durante la mañana de este martes, un bus extraurbano y un vehículo particular protagonizaron un accidente en el kilómetro 36 de la Ruta Interamericana.

Según los reportes preliminares, al menos 45 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango. Hasta el momento no se han reportado fallecidos. Sin embargo, según datos preliminares se reportan menores de edad entre los heridos.

Las imágenes registradas después del percance muestran la magnitud del impacto. El autobús terminó fuera de la carretera, con la parte frontal completamente destruida y el motor expuesto, luego de colisionar contra una baranda metálica.

El vehículo particular quedó volcado en una hondonada tras golpear un poste del tendido eléctrico. Según el reporte de los socorristas tanto el conductor del bus y vehículo fueron atendidos en el lugar. En cuanto al piloto del bus fue trasladado a un centro asistencial bajo supervisión policial.

Choque entre bus y vehículo deja múltiples heridos en el kilómetro 36 de la ruta Interamericana varios heridos fueron trasladados al Hospital Nacional de Chimaltenango.

: Bomberos Voluntarios



En los alrededores se observaron piezas y neumáticos desprendidos a consecuencia del fuerte impacto.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, que dejó daños materiales y una escena que refleja la magnitud del choque.