Estas serán las rutas alternas por construcción del Aerometro en la ciudad

La Municipalidad de Guatemala anunció que los trabajos de construcción del AeroMetro iniciarán a partir del 5 de enero del 2026.
A partir del 5 de enero inician los trabajos de construcción del Aerometro, un proyecto que busca mejorar la movilidad y la conexión en la ciudad.
El recorrido que realizará este transporte es desde el Molino de Las Flores hasta la Plaza España. Durante su trayecto contará con nueve estaciones.
Rutas alternas
Las autoridades municipales anunciaron que a partir de esa fecha, habrá una reducción de carriles en la 12 calle Montúfar, cerca de la Plaza España, zona 9.
Si debes transitar por la Avenida Reforma, tendrás que tomar la 4a. y 14 calle, para luego reincorporarte sobre la 7a. avenida.
Para quienes diariamente circulan por El Trébol, deberán optar por la 10a. calle para reincorporarte en la 2a. y 5a. avenida.