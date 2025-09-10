Rutas alternas por desfiles escolares en zona 1

Se reportan varios desfiles escolares y uso de rutas alternas en zona 1.
Este miércoles 10 de septiembre se reportó el avance de varios desfiles escolares sobre la 6a. avenida "A" desde la 21 calle hacia la 14 calle de la zona 1.
Los recorridos se desplazan desde el Centro Cívico hacia el sector del Centro Histórico como parte de las actividades por el Día de la Independencia.
Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, informó sobre las rutas alternas para los conductores que circulen por la zona.
Montejo recomendó utilizar la 5a. avenida y la 9a. avenida de la zona 1 para dirigirse al norte del Centro Histórico.
Asimismo, solicitó a los automovilistas precaución al transitar por el área debido a la presencia de los desfiles escolares.