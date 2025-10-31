Rutas alternas y panorama del tránsito para este viernes 31 de octubre

-

Durante este viernes 31 de octubre se estima un aumento considerable de personas movilizándose a distintos puntos del país. La Municipalidad de Guatemala ha compartido un plan de rutas alternas para ayudar a los ciudadanos a evitar el tráfico.

Desde las primeras horas de esta mañana se han movilizado muchos guatemaltecos a distintos puntos del país, con el motivo de las tradiciones del 1 de noviembre.

Así lucen las calles tras la movilización de guatemaltecos a distintas partes del

País, por el asueto del 1 de noviembre.

Además, la Ciudad de Guatemala tendrá los siguientes dos conciertos que generarán mayor afluencia vehicular.

En los alrededores de la zona 1, por el concierto de Ricardo Arjona y los alrededores del antiguo Estadio del Ejército por el concierto de Beéle.

La Municipalidad de Guatemala compartió las siguientes rutas alternas para movilizarse:

Desde la 10.ª calle de la zona 1 hacia la calle Martí.

Desde la avenida Bolívar hasta la avenida El Cementerio.

El tramo del bulevar La Asunción como vía alterna para conectarse entre Vista Hermosa y el área del Centro Histórico.

La 5a. calle de zona 10 hacia zona 9

Y para quienes emprenderán viaje hacia Oriente u Occidente podrán utilizar la Calle Martí.

Hasta el momento, se ha reportado fluidez y varias unidades de transporte urbano en las estaciones de buses.

Así lucen las distintas estaciones de transporte: