Rutas alternas y panorama del tránsito para este viernes 31 de octubre

Durante este viernes 31 de octubre se estima un aumento considerable de personas movilizándose a distintos puntos del país. La Municipalidad de Guatemala ha compartido un plan de rutas alternas para ayudar a los ciudadanos a evitar el tráfico.
OTRAS NOTICIAS: Santiago y Sumpango se preparan para tradicional festival de barriletes
Desde las primeras horas de esta mañana se han movilizado muchos guatemaltecos a distintos puntos del país, con el motivo de las tradiciones del 1 de noviembre.
Además, la Ciudad de Guatemala tendrá los siguientes dos conciertos que generarán mayor afluencia vehicular.
En los alrededores de la zona 1, por el concierto de Ricardo Arjona y los alrededores del antiguo Estadio del Ejército por el concierto de Beéle.
La Municipalidad de Guatemala compartió las siguientes rutas alternas para movilizarse:
- Desde la 10.ª calle de la zona 1 hacia la calle Martí.
- Desde la avenida Bolívar hasta la avenida El Cementerio.
- El tramo del bulevar La Asunción como vía alterna para conectarse entre Vista Hermosa y el área del Centro Histórico.
- La 5a. calle de zona 10 hacia zona 9
Y para quienes emprenderán viaje hacia Oriente u Occidente podrán utilizar la Calle Martí.
Hasta el momento, se ha reportado fluidez y varias unidades de transporte urbano en las estaciones de buses.
Así lucen las distintas estaciones de transporte: