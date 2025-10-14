Fraijanes II: Ministro revela lo que sabía antes de trascender la fuga de 20 reos

-

El funcionario reveló que desde febrero de 2025 existían reportes de inteligencia que advertían sobre la posibilidad de una fuga

Durante una entrevista en el programa Con Criterio, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, descartó que la fuga de 20 pandilleros del centro de detención Fraijanes II ocurrió en agosto, dijo que se enteró del hecho hasta el viernes 10 de octubre, luego de que hallazgos de inteligencia despertaran sospechas sobre irregularidades en ese penal.

Según el ministro, la alerta surgió cuando se intentó ubicar a un reo específico y no fue localizado, lo que llevó a una revisión más profunda, incluyendo chequeo de huellas dactilares durante la madrugada del domingo.

Fue a partir de esa verificación que se confirmó la evasión. "El viernes que yo me entero, comenzamos de inmediato con medidas específicas", aseguró Jiménez, quien añadió que se trajeron todos los sistemas biométricos (MI3) de la PNC para hacer el proceso de identificación de los reos.

El ministro Francisco Jiménez negó cualquier “pacto” con pandillas. (Foto: MinGob)

¿Qué sabía?

El funcionario reveló que desde febrero de 2025 existían reportes de inteligencia que advertían sobre la posibilidad de una fuga. "Habían elementos de inteligencia desde el mes de febrero de 2025 que nos decían que había posibilidad de una acción de esta naturaleza, esto si es así", dijo.

¿Cómo escaparon?

Jiménez explicó que no se trató de una evasión masiva o violenta. "No fue un boquete. Lo que sabemos es que salieron poco a poco, en grupos o individualmente. No tenemos claridad sobre los tiempos exactos, pero esas son las dos líneas principales de investigación", señaló.

El ministro también aceptó que sí hubo participación interna, especialmente de personal del sistema penitenciario. "Definitivamente, tuvo que haber habido involucramiento de las autoridades del centro y de los guardias. Las responsabilidades se van a deducir", afirmó.

Caso está bajo reserva...

El ministro Jiménez insistió en que no puede dar más detalles porque el caso está bajo reserva judicial, pero no aclaró desde cuándo se decretó dicha reserva, ni quién la solicitó.

Consultado el Ministerio Público (MP) descartó que exista dicha reserva del caso, informó que se han solicitado órdenes de aprehensión por el delito de evasión contra los reos fugados de la cárcel de Fraijanes II.

Aunque no se precisó qué juzgado emitió las órdenes de captura, se confirmó que se están llevando a cabo las diligencias correspondientes para recapturar a los prófugos.

Acusaciones de "pacto" con la Mara

Durante la entrevista, se le preguntó al ministro sobre señalamientos hechos por el exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, quien sugirió que hubo un pacto entre autoridades del Ministerio de Gobernación y los pandilleros para facilitar la fuga.

"Definitivamente no. Estoy terriblemente molesto. Es falso y es político. No se ha hecho ningún pacto con ninguna estructura criminal", respondió tajantemente Jiménez.

Consejo de Seguridad ausente

El ministro confirmó la destitución de varios funcionarios, incluyendo a tres directores del sistema penitenciario, por "dudas razonables" y por necesidad de un nuevo enfoque en control e inspección. Aclaró que uno de los ceses fue por motivos personales, otro por procedimientos administrativos y el tercero por la necesidad de una figura más técnica.

Hasta el momento, no se ha convocado al Consejo Nacional de Seguridad, según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Respecto a que si el presidente Bernardo Arévalo ya fue informado o ha emitido valoraciones, Jiménez se limitó a decir que "no entrará en consideraciones políticas", y que su enfoque está en los hechos y en tomar decisiones operativas.