Papa Leon XIV autorizó beatificar al guatemalteco fray Augusto Ramírez

-

Tras años de su asesinato, el Papa León XIV autorizó este 22 de enero la promulgación de los decretos relativos al martirio de Augusto Rafael Ramírez Monasterio.

El Papa León XIV ha autorizado este jueves 22 de enero durante la audiencia al cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, la promulgación de los decretos relativos al martirio de Augusto Rafael Ramírez Monasterio, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores.

Asimismo se hizo el reconocimiento de un milagro y se decidió destacar las virtudes heroicas del laico Nerino Cobianchi, y de las religiosas Crocifissa Militerni, María Giselda Villela y María Tecla Antonia Relucenti, venerables desde hoy.

El Padre Luis René, encargado del departamento de comunicaciones del Arzobispado de Guatemala, explicó a Soy502 que esta noticia es muy gratificante y alegre ante todas las noticias que se viven cotidianamente en el país. Además, para la comunidad católica de Guatemala es un ejemplo de fe.

¿Quién fue Augusto Rafael Ramírez Monasterio?

El fray Augusto Rafael Ramírez nació en la Ciudad de Guatemala el 5 de noviembre de 1937, dentro de una familia extensa y bastante católica. Tras cursar la educación primaria en Guatemala, continuó sus estudios en Nicaragua.

Años más tarde se adentró en el noviciado franciscano en Jumilla, España, donde, al completar sus estudios de filosofía y teología, recibió la ordenación sacerdotal el 18 de junio de 1967. Al regresar a Nicaragua se convirtió en educador en el colegio donde había estudiado. Luego regresó a España para completar sus estudios universitarios en Salamanca.

Augusto Ramírez desde niño demostró su fervor por el catolicismo. (Foto: Obras Hermano Pedro)

El martirio del Venerable Augusto Rafael Ramírez Monasterio formó parte del clima de violencia que se vivió en Guatemala durante el conflicto armado interno. Desde 1978, el Siervo de Dios fue párroco y guardián en "San Francisco el Grande" en la ciudad de Antigua Guatemala.

"Predicando y con una vida ejemplar dio testimonio de Evangelio así como la fuerza liberadora de la Fe. Promovía la verdad y la justicia y era solidario con los pobres y los oprimidos. Con su ejemplo animaba a los fieles a seguir a Cristo", se lee en la página de la Ordo Fratrum Minorum (La Orden de los Hermanos Menores de los Frailes Franciscanos)

Rafael Ramírez murió el 7 de noviembre de 1978 en el marco del conflicto armado interno.

*Con información de Vatican News y OFM.