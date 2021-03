Mientras el padre oficiaba la ceremonia en línea, con la iglesia vacía por la pandemia de la covid-19, de la nada comienza a sonar una canción de rap a todo volumen.

Los feligreses de una parroquia en Burtonport, en Donegal, Irlanda, fueron sorprendidos por el sacerdote local que oficiaba una misa virtual, quien por error, puso una canción de rap mientras transmitía la celebración religiosa en directo.

El Padre Pat, como fue identificado el religioso, le ha dado la vuelta al mundo por el divertido momento que protagonizó al reproducir en plena misa un tema del rapero británico Black the Ripper lo que ocasionó la risa tanto de él como de sus fieles.

Su reacción

En la grabación se observa cómo el padre comienza el sermón en el templo vacío, cuando de pronto, suena a todo volumen un rap. De inmediato, el sacerdote detiene la música y se ríe.

"Un poquito de rap por la mañana te despierta", se le oye decir.

Para finalizar el bochornoso momento y continuar con la ceremonia, el sacerdote agregó: "Espero que eso no le haya causado ninguna dificultad a la presión arterial de nadie".

Mira el momento aquí: