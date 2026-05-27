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La Sala Primera de Mayor Riesgo dejó en suspenso devolución de finca de Giammattei

  • Por Cristóbal Veliz
27 de mayo de 2026, 12:14
La Sala Primera de Mayor&nbsp; Riesgo dejó en suspenso devolución de finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei. (Foto: archivo/Soy502)

La Sala Primera de Mayor  Riesgo dejó en suspenso devolución de finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei. (Foto: archivo/Soy502)

Suspenden devolución de finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei, ubicada en el municipio de Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

OTRAS NOTICIAS: Juez de extinción de dominio devuelve finca a expresidente Giammattei

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó una acción de amparo provisional y deja en suspenso la devolución de la finca "El Nacimiento" ubicada en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, vinculada con el expresidente Alejandro Giammattei.

La decisión de la Sala se dio luego de que el Ministerio Público (MP), impugnara la resolución emitida por el juez Delmar González, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, que decidió levantar el embargo a la dicha finca.

La resolución de González fue tomada el pasado 7 de mayo a petición de los defensores de la entidad El Rubicón, vinculada con el expresidente.

La acción de amparo fue presentada por el MP, el pasado 14 de mayo, que buscaba revertir la decisión del juzgador.

El caso

El pasado 23 de mayo de 2025, el MP pidió la inmovilización de la finca. El bien inmueble esta ubicado en la ruta al municipio de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, cuya propiedad se acredita a la empresa Rubicón.

La finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei se encuentra ubicada en el municipio de Santa María de Jesús, Sacatepéquez. (Foto: Archivo/Soy502)
La finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei se encuentra ubicada en el municipio de Santa María de Jesús, Sacatepéquez. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, desde 2020 esta finca mantiene un proceso abierto por la adjudicación de un proyecto de carretera valorado en Q58.9 millones para favorecer el ingreso a dicho inmueble.

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