El olvido bancario: la otra mitad de Guatemala que el sistema aún no ve

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Los datos de la SIB y del INE reflejan una profunda brecha en el interior del país, donde la falta de empleo formal y las barreras geográficas dejan a millones de adultos al margen del ahorro y el crédito tradicional.

Mientras las cifras macroeconómicas del sistema financiero supervisado de la Superintendencia de Bancos (SIB) revelan un salto técnico importante, al fijar que el 64.4% de la población adulta en el país posee al menos una cuenta bancaria activa tras una profunda depuración de cuentas duplicadas, la realidad sobre el terreno dibuja un mapa de exclusión obstinado.

Al contrastar estos registros con el lado de la demanda, reflejado en la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de los Hogares (ENIFH 2025) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se hace evidente que el acceso democrático al dinero formal se detiene abruptamente al cruzar las fronteras de la metrópoli.

Este fenómeno abre paso a una Guatemala profunda que la banca tradicional todavía es incapaz de ver, atrapada en los márgenes de la informalidad laboral, la ruralidad y las barreras de género.

Brecha geográfica en el acceso al crédito bancario (Diciembre 2025) Región / Departamento % de adultos con al menos un préstamo bancario Guatemala (Metropolitana) 33.6% Escuintla (Sur) 21.0% Izabal (Nororiente) 17.5% Baja Verapaz (Norte) 12.3% Alta Verapaz (Norte) 8.8%

El muro rural

El perfil del guatemalteco excluido de la economía financiera no es un misterio para las estadísticas oficiales; por el contrario, posee rasgos demográficos plenamente consolidados.

La desatención se agudiza drásticamente en el altiplano y las regiones del norte del país, manifestándose en departamentos de alta densidad indígena y rural como Alta Verapaz, Quiché y Totonicapán.

Esta exclusión responde a que, mientras la Región Metropolitana concentra el grueso de los 13,412 puntos de acceso financieros del país —que incluyen agencias físicas, cajeros automáticos (ATM) y establecimientos de agentes bancarios—, las comunidades más alejadas del interior reportan una escasez física crítica.

Dicha limitación obliga a los usuarios a incurrir en altos costos de transporte y pérdidas de jornadas laborales, terminando por neutralizar cualquier incentivo de interactuar con una entidad formal.

Derivado de este aislamiento, el departamento de Alta Verapaz registra que apenas un 8.8% de su población adulta tiene acceso a por lo menos un préstamo bancario dentro del sistema supervisado.

Este porcentaje contrasta severamente con la realidad del departamento de Guatemala, donde el indicador de adultos con algún crédito formal escala hasta el 33.6%. Esta asimetría no solo evidencia la falta de agencias bancarias, sino también las severas limitantes institucionales para evaluar el riesgo crediticio fuera del entorno urbano.

Exclusión financiera según pertenencia étnica en Guatemala Instrumento financiero Pueblos indígenas y afrodescendientes Otros pueblos (Ladino/Mestizo) Servicios o productos de ahorro formal 24.1% 48.9% Tenencia de tarjeta de débito activa 13.7% 32.9%

Brechas de identidad

A la par de la marginación geográfica, las brechas étnicas y de género operan como multiplicadores del aislamiento financiero en el país. El informe de resultados del INE pone de manifiesto que las personas que se autoidentifican como miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes experimentan una exclusión sistemática en comparación con los sectores ladinos o mestizos.

Un ejemplo de esto se observa en la tenencia de productos financieros básicos destinados al resguardo del dinero, ya que los datos indican que la proporción de adultos de comunidades indígenas y afrodescendientes que poseen servicios de ahorro formal se sitúa en un rezagado 24.1%, mientras que en los otros pueblos ese indicador se duplica hasta alcanzar un 48.9%.

La disparidad se ensancha todavía más cuando se analiza el acceso a herramientas de pago modernas, indispensables para la inserción económica en la actual era digital. La tenencia de tarjetas de débito apenas llega al 13.7% entre los adultos de los pueblos originarios, en contraposición al 32.9% observado en el resto de la población.

La tenencia de tarjetas de débito solo representa el 13.7% entre adultos de los pueblos originarios. (Foto: Canva/Soy502)

De forma simultánea, las mujeres rurales enfrentan un doble candado de exclusión, ya que al poseer históricamente menores tasas de propiedad de la tierra o de activos comerciales a su nombre, carecen de las garantías exigidas por los departamentos de análisis de riesgo de los bancos tradicionales, lo que perpetúa una marcada asimetría de género en la titularidad de los instrumentos de crédito formal.

Causas del recelo

Al indagar en las raíces de este fenómeno por el lado de la demanda de los hogares, los factores detrás de la no bancarización revelan deficiencias de carácter estructural y no meras conductas de desinterés.

Según la ENIFH, la principal razón esgrimida a nivel nacional por los ciudadanos para no abrir una cuenta de ahorro formal en el sistema bancario es la insuficiencia de recursos económicos, con un rotundo 42.8% bajo la afirmación de "no le alcanza".

A este factor le sigue un 21.1% que manifiesta que "no necesita" estos servicios y un preocupante 10.4% que confiesa que "no sabe qué es o cómo usarla", lo que evidencia el analfabetismo financiero imperante en el interior del país.

Por el lado del acceso al crédito, las barreras institucionales terminan por expulsar a los trabajadores del sector informal —independientes, agricultores de subsistencia, comerciantes de mercados y artesanos locales— que perciben ingresos diarios en efectivo y carecen de constancias laborales.

Al momento de solicitar un financiamiento en las ventanillas, el 27.8% de las negativas bancarias se debe a que el solicitante "no pudo comprobar ingresos". Un 16.0% adicional es rechazado porque el banco le pide documentos legales con los que no cuenta, y un 10.0% se queda fuera debido a la total "falta de garantía, fiadora, fiador o aval".

Mediciones indican que el 27.8% de las negativas bancarias se debe a que el solicitante no pudo comprobar ingresos. (Foto: Canva/Soy502)

Dinero bajo el colchón

Frente a un ecosistema bancario que les cierra las puertas, la población no bancarizada ha desarrollado un andamiaje de alternativas informales fuertemente arraigado para administrar su liquidez diaria, al punto que el 41.3% de las personas de 18 años o más recurre activamente al ahorro informal.

Al desagregar estas prácticas, los métodos preferidos consisten en resguardar el dinero en efectivo dentro de la propia vivienda —"bajo el colchón"— o destinar los excedentes monetarios a la inversión en bienes físicos y animales de granja que puedan liquidarse rápidamente ante una emergencia familiar o comercial.

De la misma manera, los mecanismos comunitarios suplen las funciones del crédito bancario tradicional a través de herramientas de financiamiento colectivo como los denominados "cuchubales", las tandas y las juntas locales, que gozan de una enorme aceptación social debido a que se basan en la confianza vecinal.

No obstante, esta desatención del sector supervisado también expone a los ciudadanos más vulnerables a las redes de prestamistas informales y usureros que operan bajo modalidades coercitivas como el cobro diario "gota a gota".

Estos esquemas imponen tasas de interés nominales abusivas que asfixian las economías domésticas y destruyen los pequeños emprendimientos del interior.

Radiografía de la exclusión. ¿Por qué no se bancarizan los hogares? Barreras para cuentas de ahorro formal Porcentaje Causas de negativa de crédito bancario Porcentaje No le alcanza el dinero / Ingresos insuficientes 42.8% No pudo comprobar ingresos / Informalidad 27.8% No lo necesita o no le interesa 21.1% Problemas registrados en el buró de crédito 19.9% No sabe qué es o no sabe cómo usarla 10.4% Solicitud de documentos con los que no cuenta 16.0% Falta de confianza en los bancos 5.3% Falta de garantías, fiador o aval aceptable 10.0%

Fuente: ENIF (dic. 2025), ENIFH 2005

Rutas de inclusión

Conscientes de este diagnóstico de brechas, las autoridades financieras impulsan la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) como la principal hoja de ruta estatal para revertir el aislamiento económico del interior.

El plan busca masificar la implementación de cuentas simplificadas cuyos únicos requisitos de apertura se limiten a la presentación del Documento Personal de Identificación (DPI).

En paralelo, la estrategia apuesta de manera decidida por la digitalización de los servicios mediante la expansión de los Servicios Financieros Móviles (SFM) y el uso de billeteras electrónicas.

Estas herramientas tecnológicas buscan saltarse la barrera física de las agencias de ladrillo, permitiendo que un teléfono celular se convierta en una sucursal personal capaz de realizar transferencias interbancarias automáticas a través de la Cámara de Compensación Automatizada (CCA).

El desafío para los próximos años radicará en transformar estos avances tecnológicos en herramientas reales para el campesino de Quiché o la tejedora de Totonicapán, logrando que el sistema financiero finalmente empiece a ver a esa mitad del país que hoy sigue operando en la sombra del efectivo.