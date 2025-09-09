Boletos ya disponibles: Disfruta de la música en vivo en septiembre

-

Septiembre llega cargado de ritmo en Salamá con los Hermanos Rosario y Luis Ángel "El Flaco" junto a Los Cadetes de Linares.

Además de su feria patronal, septiembre trae los sonidos provenientes del Caribe y del norte de México para deleite de la población.

La primera cartelera musical será encabezada por los Hermanos Rosario, quienes demostrarán ante el público verapacense por qué se les considera los dueños del swing.

El grupo fundado en la ciudad de Higüey, provincia dominicana de La Altagracia, se presentará el domingo 14 de septiembre, desde las 7:00 de la noche, en el estadio Chichi García.

El grupo fundado en la ciudad dominicana de Higüey regresa a tierras guatemaltecas. (Foto: Archivo)

Los asistentes tendrán la oportunidad de bailar al ritmo de piezas como Morena ven, La cleptómana y Moviendo la cadera.

Ovidio Girón volverá a interpretar los éxitos más recordados del grupo Rana. (Foto: Archivo)

Por Guatemala se presentará Ovidio Girón, recordado como la voz original del grupo Rana, para recrear los años dorados del merengue y la soca con éxitos como Colombia Rock, Esa chica y Mi plegaria.

Los boletos ya están disponibles en línea, en la página www.smartticket.fun, y en físico en Joyas Steffi, frente a Plazuela La Infiesta. Cuestan Q400 (VIP) y Q200 (general).

Luis Ángel El Flaco goza de renombre en escenarios nacionales. (Foto: Redes El Flaco)

De a sombrero

El cantante Luis Ángel el ''Flaco'' regresa a Guatemala junto a sus compatriotas, Los Cadetes de Linares, para imponer los ritmos norteños en el estadio San Juan.

Los intérpretes de regional mexicano están invitados para presentarse el sábado 20 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

El cantante regional mexicano subirá a escena el 20 de septiembre. (Foto: Redes El Flaco)

El recital será abierto a ritmo de acordeón y bajo sexto por el grupo nacional La Gran Jugada, en lo que promete ser una velada a todo galope.

Las entradas cuestan Q1070 (diamante mesa), Q750 (oro mesa) y Q335 (general). Se pueden adquirir de manera virtual en www.tuboleto.com, o bien en Auto Market Paiz.

¿Cómo llegar?

Salamá se encuentra a 149 kilómetros de la ciudad de Guatemala, vía la autopista Jacobo Árbenz Guzmán y la carretera a Las Verapaces, la cual se toma en El Rancho, a mano izquierda. El trayecto dura cerca de tres horas y media.