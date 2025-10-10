La mujer que estaba libre y tenía órdenes de captura por extorsión

La ahora detenida ya había acumulado 3 denuncias en distintos departamentos.
EN CONTEXTO: Proponen pena máxima de 15 años por extorsión.
La Policía Nacional Cívil (PNC) reportó la captura de Darlyn "N" de 22 años, por el delito de extorsión.
Según las investigaciones, la sindicada ingresó a la cárcel en marzo, por el mismo delito.
Con el pasar de los meses, ha acumulado más denuncias a su nombre, en distintas comisarias de la PNC.
En el último mes, la PNC reporta 126 capturados, aunque se reporta un porcentaje menor a comparación a los hombres, la detención de mujeres se ha evidenciado en delitos relacionados con extorsión.