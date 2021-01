El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ordenó limitar el ingreso en las playas, ríos, lagos y centros turísticos como medida para evitar la propagación del Covid-19, pero el alcalde de Sipacate, Walter Nájera, indicó que hay dudas e inconsistencias en lo establecido y no cerrará acceso a la playa.

Según el Acuerdo Ministerial 08-2021, difundido este 26 de enero, se deberá de mantener el aforo en los lugares turísticos y parques públicos de conformidad con lo establecido en el Sistema de Alerta Sanitaria para la emergencia del coronavirus.

Además, Salud establece limitar el acceso a las playas, lagos y ríos, los cuales han sido visitados por cientos de turistas desde que se retiraron las restricciones de movilidad.

Julia Barrera, vocera de Salud, explicó que la restricción se realizará en conjunto con los alcaldes, quienes deben colaborar para cumplir con la restricción y que se establecieron para evitar las aglomeraciones y los contagios.

TE PUEDE INTERESAR:

"Mantendré playas abiertas"

Sin embargo, existen dudas respecto a la medida establecida por Salud. El alcalde de Sipacate, Escuintla, Walter Nájera, explicó a Soy502 que la restricción no es clara. "En un artículo dice mantener el aforo y en otro hablan de limitar el acceso. No se entiende qué es lo que realmente buscan", manifestó.

"Yo como alcalde voy a seguir manteniendo abiertas las playas. Gracias a Dios estamos en amarillo y lamentablemente el acuerdo me deja en un impase. Para mi que sigan igual como están. Voy a mantener el aforo, pero el límite no, porque no se entiende qué es", dijo Nájera.

Además, explicó que después de la visita de los turistas durante el fin de semana, se realizan pruebas en todos los comercios para identificar casos positivos y cuando hay uno se le envía a cuarentena.

NO DEJES DE LEER:

Al respecto, la vocera de Salud reiteró que los alcaldes deben colaborar con el Ministerio de Salud ya que el acuerdo no dice "prohibido" sino que limita la presencia de personas en las playas para evitar las aglomeraciones.

También explicó que el Ministerio de Salud puede dar llamadas de atención por escrito a quienes incumplen con lo establecido en el Acuerdo y que la Policía Nacional Civil podría actuar en flagrancia si se detecta que hay delitos contra la salud.

El alcalde de Sipacate insistió en que debe respetar el aforo pero se pregunta: "¿Cómo voy a hacerlo? O prohiben venir o yo no puedo establecer un cálculo de cuánta gente quieren que haya". Salud no respondió esta interrogante y respondió que buscan reducir la aglomeración de personas.