Xabi Alonso: "¿La camita? Hay que tener mucho respeto por los jugadores"

-

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, reclamó respeto hacia sus futbolistas y negó que estén actuando en su contra. En la previa del encuentro europeo en Atenas ante el Olympiacos, pidió a su plantilla centrarse únicamente en el juego y dejar a un lado el "ruido externo" generado por la reciente racha negativa.

OTRAS NOTICIAS: Un Real Madrid en crisis visita a un peligroso Olympiacos

"Hay que valorar mucho el trabajo y la dedicación de los jugadores. No entraré en ese tipo de especulaciones", dijo cuando se le preguntó directamente en la sala de prensa del estadio griego si algún miembro del equipo estaría intentando forzar su salida.

"Conozco bien cómo funciona un vestuario y los momentos complicados que pueden atravesarse. Toca convivir con lo que se dice fuera. Lo comentamos internamente e intentamos gestionarlo, porque es algo habitual en este club y no debe alejarnos de lo verdaderamente importante. Podemos controlar la manera en que entrenamos, cómo nos relacionamos y cómo afrontamos estas etapas en las que los resultados no acompañan. Somos conscientes de lo que implica, pero no permitiremos que nos desvíe del rumbo que buscamos", añadió.

El técnico también admitió el difícil tramo que atraviesa el equipo, después de la derrota ante el Liverpool en Champions y los empates frente a Rayo y Elche en la competición liguera. Pidió paciencia y explicó algunos motivos futbolísticos.

"Todo cambio requiere un tiempo. Los procesos no se completan de un día para otro. Si revisamos los últimos tres partidos, hay aspectos que no me han satisfecho y que ya hemos comentado tras analizarlos. Pero si miramos un poco más atrás, también hemos hecho cosas muy buenas. Intentaremos recuperar esa intensidad y ese juego colectivo que nos permitió competir bien. Nos ha faltado regularidad en distintas fases, tanto con la pelota como sin ella, y por eso hemos tenido encuentros de bajo nivel", concluyó.