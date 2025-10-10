Samsung presenta el Galaxy S25 FE en Guatemala

-

Dentro del Samsung AI Home, ubicado en zona 10, se realizó el lanzamiento del Galaxy S25 FE, el nuevo integrante de la familia Galaxy S diseñado ara desbloquear nuevos niveles de creatividad con funciones y herramientas que ayudan a resolver desafíos cotidianos de manera sencilla e inteligente.

A continuación, descubre cinco situaciones en las que la inteligencia artificial del Galaxy S25 FE puede transformar tu rutina.

Ajusta selfies que no salieron bien

La Edición Generativa permite ajustar la composición, eliminar elementos no deseados o incluso recrear partes de la imagen.

Mejora audios afectados por ruido

Con el Eliminador de Audio, es posible reducir las distracciones sonoras, dejando el audio más limpio y profesional.

Habla en otro idioma

La Traducción Simultánea traduce voz y texto en tiempo real durante las llamadas, facilitando la comunicación en cualquier contexto.

Organiza textos e ideas

El Asistente de Notas ayuda a organizar ideas y resumir contenidos extensos en pocos segundos. Una herramienta práctica para reuniones, estudios e incluso planificación de tareas.

Transcribe audios y grabaciones

Con el Asistente de Transcripción, grabaciones de clases o conferencias se transforman en transcripciones, resúmenes y traducciones, facilitando la revisión y el aprendizaje.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Funciones inteligentes en un solo dispositivo

Además de reunir herramientas de IA que simplifican la rutina, el Galaxy S25 FE ofrece pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7" con tasa de refresco de 120 Hz, batería de larga duración de 4.900 mAh con carga rápida de 45 W, cámara triple con lente principal de 50 MP y diseño elegante con solo 7,4 mm de grosor.

El modelo también cuenta con resistencia al agua y al polvo (IP68) y un compromiso de siete años de actualizaciones de software y seguridad.

El complemento ideal

Para complementar el nuevo dispositivo, los Galaxy Buds3 FE cuenta con funciones como Cancelación Activa de Ruido (ANC), mejor calidad en llamadas y mayor duración de batería. Además, Gemini puede ayudar en los momentos ajetreados de la vida: simplemente di "Oye Google", para activar Gemini. Luego, di lo que necesitas para obtener respuestas e ideas.

Para conocer más de este y otros dispositivos Samsung, visita www.samsung.com/latin.