San Andrés Semetabaj no es solo un pueblo: alberga un tesoro maya escondido

-

San Andrés Semetabaj, municipio a orillas del Lago Atitlán, guarda una ciudad milenaria maya kaqchikel que data del periodo Preclásico medio (800 a.C.), siendo el vestigio más antiguo en la cuenca del lago.

En San Andrés Semetabaj se encuentra en una de las ciudades mayas más antiguas de Guatemala, conocida como Semetabaj, cerca del lago Atitlán.

Si creías que San Andrés Semetabaj solo era un pueblito a orillas del lago Atitlán, te falta explorarlo y conocerlo de cerca, pues este lugar guarda una de las ciudades mayas más antiguas de Guatemala, con montículos que datan del siglo VIII a. C. y un montón de historia por descubrir.

Excavación parcial en un montículo, mostrando capas de tierra y vestigios arquitectónicos. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Cómo llegar

El sitio arqueológico está en la entrada del municipio, justo al lado del cementerio general. Desde Panajachel tomas la ruta principal hacia San Andrés Semetabaj; son solo 9 km.

Si vienes por caminos alternos como Las Trampas o Godínez, también llegas sin problema. Hoy, la municipalidad y la Universidad del Valle de Guatemala-Altiplano cuidan este tesoro para preservar su historia.

Trazos arqueológicos marcados en el terreno, evidenciando la planificación urbana maya. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Historia que asombra

En toda la cuenta del lago, este es el sitio más antiguo y según un croquis realizado por un investigador especializado, se identificaron 15 estructuras que en algún momento conformaron la plaza principal del pueblo kaqchikel que se asentó en el área.

La primera mención de Semetabaj fue en 1933 por Samuel K. Lothrop, de la Universidad de Harvard, en su obra "Un estudio arqueológico de los remanentes antiguos en las orillas del lago Atitlán, Guatemala". Más tarde, investigadores como Alfred Kidder y Edwin Shook documentaron el lugar en los años cuarenta.

Semetabaj conserva vestigios del periodo Preclásico y Clásico temprano. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Descubrimientos que impactan

En 1978, se encontró una tumba con restos humanos y 27 vasijas del periodo preclásico medio (800-400 a.C.). Lamentablemente, la tumba fue saqueada en los 90 y hoy se desconoce el paradero de las piezas.

Estudiantes y turistas exploran el sitio arqueológico de Semetabaj. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Proyecto arqueológico

El sitio sigue activo, con giras educativas para estudiantes, turistas y vecinos. Tres años de trabajo reciente serán publicados pronto por la Universidad del Valle para dar a conocer las maravillas y vestigios que guarda el lugar.

Semetabaj no solo es historia, sino que es un lugar que conecta el pasado maya con la vida actual, perfecto para explorar, aprender y tomarte fotos increíbles frente a sus misteriosos montículos.

La cuenca del lago Atitlán posee una vasta riqueza arqueológica. Semetabaj es uno de sus asentamientos más antiguos, junto a Samabaj (la "Atlántida Maya" sumergida), lo que resalta el valor del área, despertando el interés de UNESCO y medios guatemaltecos como Soy502.