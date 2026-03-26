San Isidro se afianza en el liderato de la Copa Seguros Universales 2026

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Club Campestre San Isidro comanda la clasificación de uno de los torneos más prestigiosos del golf en Guatemala, la Copa Seguros Universales 2026, luego de dos fechas disputadas, con un total de 7575 puntos.

Para los muchos de los amantes de este deporte la Copa Seguros Universales, es uno de los torneos mejor organizados en el país. Por la magnitud de este certamen, este se juga a cuatro fechas en el año, en cuatro clubes distintos. En cada jornada, son 88 golfistas los que entran en contienda por tres días, ellos van sumando puntos, para conocer, al final, al club campeón.

Para esta tercera edición del torneo, las sedes son: Guatemala Country Club, Mayan Golf Club (en este 2026 ya se jugó en esos campos), Club Campestre San Isidro y El Pulté Golf, que esperan al certamen el próximo 24, 25 y 26 de julio, y 10, 11 y 12 de septiembre, respectivamente.

Actualmente, se disputó la segunda fecha de la Copa, en la cual, Club Campestre San Isidro, se hizo con la victoria, al totalizar 3743 puntos. El ganador fue seguido por Mayan Golf Club, Guatemala Country Club, y el Pulté Golf, que contabilizaron, 3733, 3456, y 3324, puntos, respectivamente.

La edición 2026 del torneo, ya se jugó en Guatemala Country Club y Mayan Golf Club, ahora toca el turno de Club Campestre San Isidro. (Foto: Seguros Universales)

Las divisiones que están en juego son: Campeonato, A, B, C, Senior, Súper Senior, Femenina, y Por Equipos (el Profesional de golf de cada club es el capitán de cada equipo, pero no jugará).

De esta manera, la tabla general absoluta, es comandada por San Isidro (7575 puntos), que es seguido por Mayan Golf (7228 puntos), Guatemala Country Club (7032 puntos), y El Pulté (6677 puntos).

Club Campestre San Isidro será la próxima sede el certamen, ya que en su field se disputará del 24, 25 y 26 de julio, próximo, la tercera fecha de la Copa Seguros Universales 2026.