San Isidro celebrará su torneo de 26 Aniversario

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San Isidro Country Club celebrará por todo lo alto su 26 aniversario con su emblemático torneo de golf. Sin duda alguna, el certamen más importante del club, en el cual, participarán los mejores jugadores del país, y así culminar los festejos de un año más desde su fundación.

San Isidro Country Club es proyecto comenzó al final de la década de los años 80, cuando un grupo de empresarios guatemaltecos decidieron construir un campo de golf, que lograra marcar la diferencia entre los fields existentes en el país.

En un terreno que formaba parte de una finca de café, a 1,600 metros sobre el nivel del mar, y encontrándose a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad. Este es un desarrollo inmobiliario muy exclusivo, conformado por una Casa Club y residencias que circundan el campo de golf.

El recorrido de 18 hoyos ha sido cuidadosamente diseñado para jugadores de todos los niveles, destacándose por sus paisajes espectaculares, fairways con grama Bermuda, muy exigentes greens con grama Bent L93, los cuales tienen niveles pronunciados, y de lectura retadora con velocidad de la bola entre 9.5 y 10.5 pies.

Con el paso de los años, San Isidro, se ha convertido en uno de los clubes más emblemáticos del país. (Foto: San Isidro)

Para esta edición del certamen, se jugará bajo la modalidad de parejas. El viernes será Best Ball, con 75 porciento de hándicap; mientras que, el sábado, se disputará en Tiro Alterno, con 50 por ciento de hándicap.

El shut gun, en ambos días, esta programado para realizarse a las 8.30 horas, y se premiará a las primeras tres parejas. Además, se brindará un reconocimiento especial a quien logre el Closest to the pin.