San Isidro domina la primera fase de la Copa Universales 2026

El Club Campestre San Isidro demostró su mejor golf, y junto a su equipo, dominó de principio a fin la primera fase de la tercera edición del torneo anual invitacional Copa Universales 2026, la cual se desarrolló en uno de los clubes con mayor historia en el país, el Guatemala Country Club.

Fueron 88 jugadores los que entraron en competencia. Los cuatro clubes participantes en la actual edición de la copa son: Club Campestre San Isidro, Guatemala Country Club, Mayan Golf Club y El Pulté Golf. Con ello, varios de los mejores golfistas del país iniciaron la disputa por la copa, siendo para muchos jugadores, el mejor torneo de este deporte organizado en el país.

Tres días de fuerte competencia marcaron el inicio. De esta manera, Club Campestre San Isidro toma el liderato, con un puntaje total de 3832 puntos, seguido por Guatemala Country Club, con 3576 puntos; mientras que Mayan Golf Club y El Pulté Golf, se ubican en tercera y cuarta posiciones, respectivamente, con 3495 y 3353 puntos, respectivamente.

En individual, Gabriel Matheu, fue quien mayor cantidad de puntos conquistó, con 207, seguido por Rodrigo Olivero y Martín Saravia, con 198 y 196 puntos, respectivamente. Alejandro Villavicencio y Alejandro Suger, con 190 puntos, cada uno, cerraron los primeros cinco lugares.

El Mayan Golf Club será la siguiente sede de la Copa Universales. Ahí, se jugará el 20, 21 y 22 de marzo próximo. (Foto: Seguros Universales)

En el top 10 de la tabla general individual se ubicaron: Juan Sinibaldi, Rolando Rivera, Elzbieta Aldana, Alfredo Unda y José Quezada, con 190, 190, 187, 187 y 187, puntos, respectivamente.

Las siguientes fechas del certamen serán en Mayan Golf Club (20, 21 y 22 de marzo), Club Campestre San Isidro (24, 25 y 26 de julio), y finalizará en el Pulté Golf (10, 11 y 12 de septiembre).

De esta manera, se conocerá el club que ganará la copa este año, ya que la edición recién pasada se la llevó Mayan Golf Club. Las categorías que se encuentran en competencia son: Campeonato, A, B, C, Senior, Súper Senior, Femenina, y Por Equipos.