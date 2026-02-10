San Isidro le abre las puertas al Campeonato de Golf Match Play 2026

-

El Club Campestre San Isidro, le da la bienvenida a partir de este jueves 12 de febrero, al Campeonato Nacional de Golf Match Play 2026, en la que se darán cita los mejores jugadores de esta modalidad de golf, quienes lucharán por el título de esta edición, durante cuatro días de competencia.

El Match Play, en golf, es una modalidad de juego cara a cara, donde se compite hoyo a hoyo contra un oponente, ganando un punto por cada hoyo en el que se logre una puntuación más baja, en lugar de contar el total de golpes de la ronda, como se juega habitualmente en Medal Play. Gana el juego, quien acumula más hoyos conquistados, pudiendo conceder puts, y levantar la bola si ya no hay posibilidad de ganar el hoyo.

El Campeonato Nacional 2026 tendrá siete categorías: Campeonato, A, B, C, D, Damas y Senior (+50 años). Los distintos jugadores serán ubicados por su Index, y solo se aceptarán 16 golfistas por categoría. Si hubiesen más de 16 jugadores por división, se realizará una clasificación, la cual se jugará bajo la modalidad de Medal Play, de lo contrario las llaves se ordenarán por Index de menor a mayor.

Este campeonato premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría. Habrá premios de closest to the pin, y long driver, los cuales consistirán en pelotas de golf y gorras Titleist. Este torneo se jugará con el 75 por ciento de hándicap, a excepción de la categoría Campeonato Caballeros, quienes jugarán Scratch.

El partido termina cuando un jugador aventaja al otro por más hoyos de los que quedan por jugar, es decir, 3 y 2, significa 3 hoyos arriba con 2 por jugar. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

Todos los jugadores deberán inscribirse con su hándicap Index avalado por ASOGOLF, bajo el sistema GHIN, en la categoría que les corresponde con el índex al 15 de enero del 2026.

Los días de competencia se distribuirán de la siguiente manera: jueves 12, octavos de final (llaves de 16 jugadores), viernes 13, cuartos de final (llaves de 8 jugadores), sábado 14, semifinales, y domingo 15, finales (final y tercer lugar).

Para este certamen, el match que terminara empatado deberá de jugarse hoyo por hoyo hasta que se obtenga un ganador. El match de desempate deberá de dar inicio en el hoyo en el que se inició el match. Todo el desarrollo del torneo será conducido por el Comité de Reglas, el cual será formado por oficiales de reglas de la ASOGOLF, ellos tendrán la decisión final sobre cualquier situación de reglas, y/o violación al código de conducta.