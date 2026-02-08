Las Canchas Polo Club vibró: Conoce al campeón del Bajo Handicap 2026

-

Las Canchas Polo Club fue el escenario este domingo, donde el equipo de La Magnolia se consagró como campeón del torneo de Bajo Handicap de polo sobre césped 2026, primer certamen organizado por la Asociación de Polo de Guatemala, en esta temporada.

El conjunto triunfador fue integrado por los hermanos Fernando, José Ignacio y Mariana Beltranena, además de Eduardo Lenhoff. El sistema de competición fue de todos contra todos, entres días de competencia, y los lugares en la tabla final general se definieron por puntos.

De esta manera, La Magnolia finalizó la competición con cuatro puntos. El jueves recién pasado inició el certamen. En esa jornada se impuso el conjunto de Aseguradora General, ante La Patrona, por marcador de 6.5 a 2; en le segundo enfrentamiento de ese día, La Magnolia venció 6 a 5.5 a La Misión.

En la siguiente jornada, La Misión triunfó ante Aseguradora General por 6 a 4, y La Magnolia se impuso 4.5 a 4 ante La Patrona. En el último día de competencia, realizado este domingo, La Patrona venció 5 a 3 ante La Misión, y Aseguradora General y La Magnolia empataron 4 a 4.

El goleador del torneo fue José Miguel Aguilar (La Misión), con 7 goles. El reconocimiento "Mariano Beltranena" a mejor jugador del certamen fue para Fernando Beltranena, el galardón del Fair Play fue asignado a Alejandro Solís. El premio a mejor caballo internacional fue para Tames; mientras que, el premio a mejor caballo nacional fue para Saveiro.

De esta manera, la tabla final general quedó así: La Magnolia, Aseguradora General, La Patrona y La Misión.