USAC suspende clases presenciales para este lunes 19 de enero

La medida es preventiva debido a la situación que atraviesa el país con los hechos de violencia, dijo la casa de estudios superiores.
La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) informó a su comunidad estudiantil y población en general que se tomó como medida preventiva la suspensión de clases presenciales este lunes 19 de enero.
Esto ante la situación que atraviesa el país, y se tiene el propósito de preservar la seguridad, integridad física y psicológica, así como el bienestar de la comunidad sancarlista.
Por lo tanto, las actividades académicas y administrativas continuarán su desarrollo en modalidad virtual, conforme a la planificación de cada unidad, las autoridades nominadoras y jefes inmediatos deberán verificar el cumplimiento de esta disposición.
De esta manera, "se responde al compromiso institucional de priorizar la vida, la seguridad y el bienestar de estudiantes, personal académico, administrativo y de servicios", indicaron las autoridades de la USAC.
Asimismo, señalaron que se respetan las disposiciones nacionales que dicten las autoridades gubernamentales.