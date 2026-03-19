Diego Mendoza servirá un año más al Patriarca San José en San Juan La Laguna

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Conoce los detalles del traspaso de la Cofradía de La Sagrada Familia en San Juan La Laguna, Sololá, donde Diego Mendoza asumió un nuevo ciclo de servicio al resguardo del Patriarca San José y la Virgen María en una ceremonia cargada de fe y tradición.

Durante un año más, el cofrade Diego Mendoza tendrá a su cuidado las imágenes del Patriarca San José y la Virgen María en el municipio de San Juan La Laguna, Sololá.

Mendoza conservará el cargo de alcalde de la cofradía de La Sagrada Familia, comprometiéndose a servir con fervor y devoción en esta localidad conocida por muchos como el "pueblo mágico" del lago de Atitlán.

Este acto religioso, donde se confirmó a Diego Mendoza como alcalde de la cofradía, se vivió con profunda fe y devoción. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

La ceremonia de traspaso tuvo lugar la tarde del miércoles 18 de marzo en el cantón Chik'uwá, un sector emblemático donde el sincretismo religioso y las tradiciones ancestrales se manifestaron a través de diversos actos culturales.

Este evento enmarcó el cierre del ciclo anual de servicio y dio la bienvenida a un nuevo periodo de responsabilidades espirituales para la hermandad.

Las imágenes fueron llevadas en procesión. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

"Terminamos los 365 días de servicio, recibimos muchas bendiciones, y no cabe duda de que seguiremos recibiendo más durante el año", manifestó Mendoza, resaltando que el apoyo de su familia ha sido fundamental para cumplir con este honor.

El acto también fue presidido por Virginia Micaela Xicay García, esposa de Mendoza, junto al juez Victoriano Pantzay Pérez y su mujer Herminia Catarina Ramos Hernández, acompañados de mayordomos y texeles.

El atol matz' se sirvió entre los participantes. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Como parte de la tradición de este acto especial, se compartieron jícaras con el atol conocido como matz', lo que fortaleció la convivencia y el sentido comunitario entre los asistentes.

Este homenaje, cargado de respeto y fe, reafirma el compromiso de los habitantes de San Juan La Laguna por mantener viva la herencia de sus antepasados y el fervor que une a la comunidad en torno a sus imágenes sagradas.