¡Sancionada! La agente de Emixtra que paró el tráfico y se burló de conductor (video)

La Entidad Mixqueña de Tránsito (Emixtra) confirmó la sanción de una agente de tránsito que se hizo viral en redes sociales por detener el flujo vehicular en la ruta Interamericana y burlarse de los conductores.

Esta semana se hizo viral en redes sociales un video de una agente de la Entidad Mixqueña de Tránsito (Emixtra) por detener el tránsito en la ruta Interamericana.

Mynor Espinoza, vocero de Emixtra, le confirmó a Soy502 que, esta trabajadora municipal ha sido sancionada administrativamente.

Esta sanción se da "por tener una mala actitud (la agente), ya que no se le puede tratar así a los vecinos al hacer señas burlescas. Los ciudadanos al depender del tiempo, hay que tener sentido común al momento de dar vía", agregó Espinoza.

Debido a que este es el primer reporte en contra de la agente, no será despedida.

El incidente

El conductor que quedó en la parte delantera de la fila de vehículos, grabó el momento que causó indignación en los internautas.

En las imágenes se observa cuando la agente se paró al frente de los automovilistas y evitó que transitaran, con la supuesta intención de dejar avanzar a los vehículos que usaban el retorno, el cual se ve que son pocos los que estaban utilizando esa vía.

Por lo tanto, los demás conductores hicieron sonar su bocina, pero la agente en lugar de dar paso, empezó a burlarse y provocó que la ira fuera mayor.

Luego de algunos minutos, habilitó el tránsito donde siguió burlándose del conductor que la estaba grabando.

Mira aquí el video: