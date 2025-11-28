Temblor de 5.8 sorprende a guatemaltecos la tarde de este viernes

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: TERRITORIO DE MEXICO

28 de noviembre de 2025. 14:06:07 hrs.

Descarga el boletin https://t.co/TlEV1YGFky #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/qCO486V7vI