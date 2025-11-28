Versión Impresa
Temblor de 5.8 sorprende a guatemaltecos la tarde de este viernes

  • Por Geber Osorio
28 de noviembre de 2025, 14:32
El temblor fue sensible en sectores del occidente de Guatemala. (Foto: Archivo/Soy502)



El movimiento telúrico fue sensible en el área fronteriza con México.

Un temblor fue sensible en una parte del territorio guatemalteco a las 14:06 horas de este viernes 28 de noviembre.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 5.8.

La región en donde se registró el epicentro fue en el territorio de México, cerca del área fronteriza con Guatemala.

Por lo tanto, en sectores del occidente del territorio nacional se sintió el fuerte movimiento.

La profundidad del mismo ocurrió a 133.34 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños ni personas heridas.

