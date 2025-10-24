Estas son las sanciones que más recibe el transporte extraurbano en la capital

-

Más de mil vehículos de transporte pesado se han visto envueltos en accidentes viales, los cuales han dejado serias consecuencias.

El oficial Hugo Monroy, de la Policía Municipal de Emetra (PMT) afirma que el 100 por ciento de estos buses traen personas que vienen a la ciudad a trabajar y a ganarse el sustento diario, "no se trata de una carga ni de algo que se puede reponer".

Por ello, las autoridades hacen un llamado a los transportistas a cumplir con las normas de tránsito, respetar los reglamentos y manejar con responsabilidad.

Según Monroy, las 3 sanciones más comunes entre este tipo de transporte son:

Conducir sin licencia

Pilotos conduciendo con la licencia que no corresponde al tipo de vehículo

Paradas en lugares inadecuados

La Municipalidad de Guatemala está organizando operativos conjuntos con la Dirección General de Transporte, Policía Nacional Civil (PNC) y Departamento de Tránsito, de madrugada y de noche, para detectar y corregir esas malas prácticas.

Con estas medias de control se busca lograr que el tránsito fluya de forma correcta.

Transporte extraurbano debe cumplir las normas de tránsito, respetar los reglamentos para la prestación del servicio.



Transporte extraurbano debe cumplir las normas de tránsito, respetar los reglamentos para la prestación del servicio.

Por favor cuide su vida y la vida de los demás.

Este plan de prevención contiene operativos de control de peso en rutas como la Aguilar Batres, Atlántico y Periférico, donde se utilizan pesas móviles para verificar la carga.

Las multas por exceder peso o dimensiones van de 1 mil a 6 mil quetzales, mientras que quienes obstaculizan vías con cabezales o contenedores pueden recibir sanciones de 5 mil quetzales.