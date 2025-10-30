Sanciones que puedes recibir si conduces en estado de ebriedad en este descanso largo

La PMT anuncia el refuerzo de operativos de alcoholemia en puntos estratégicos de la ciudad desde este jueves 30 de octubre, por lo que advierten por severas sanciones administrativas y penales, según el Reglamento de Tránsito.
Desde este jueves 30 hasta el 2 de noviembre, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reforzará los operativos de alcoholemia debido a la gran cantidad de personas que se movilizarán por las calles.
A partir de este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas, la PMT desplegará alrededor de 25 operativos de control, que se mantendrán activos hasta el domingo 2 de noviembre en bulevares, calzadas y puntos estratégicos de la ciudad.
Según las autoridades, estos controles se realizarán de forma aleatoria y en distintos horarios del día, mañana, tarde, noche y madrugada, para brindar una cobertura efectiva.
¿Qué pasará por conducir en estado de ebriedad?
Los conductores que sean descubiertos conduciendo bajo efectos del licor pueden recibir sanciones administrativas y penales, según lo dicta el Reglamento de Tránsito.
De acuerdo con el Acuerdo Gubernativo 273-98, las sanciones pueden ser:
- Multa económica desde Q5 mil o más, dependiendo el caso.
- Sanciones de hasta Q10 mil a conductores de taxis, buses urbanos y extraurbanos, entre otros.
- Suspensión de licencia temporal o definitiva.
- Remisión del vehículo y traslado al predio municipal, con los gastos de grúa y almacenaje a cargo del infractor.
- Proceso penal si el conductor causa un accidente bajo efectos del alcohol, puede enfrentar cargos por lesiones culposas u homicidio culposo.