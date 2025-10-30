Versión Impresa
Sanciones que puedes recibir si conduces en estado de ebriedad en este descanso largo

  • Por Jessica González
30 de octubre de 2025, 13:02
Las sanciones puede ir desde multas económicas hasta problemas penales. (Foto: shutterstock)

La PMT anuncia el refuerzo de operativos de alcoholemia en puntos estratégicos de la ciudad desde este jueves 30 de octubre, por lo que advierten por severas sanciones administrativas y penales, según el Reglamento de Tránsito.

Desde este jueves 30 hasta el 2 de noviembre, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reforzará los operativos de alcoholemia debido a la gran cantidad de personas que se movilizarán por las calles.

A partir de este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas, la PMT desplegará alrededor de 25 operativos de control, que se mantendrán activos hasta el domingo 2 de noviembre en bulevares, calzadas y puntos estratégicos de la ciudad.

Según las autoridades, estos controles se realizarán de forma aleatoria y en distintos horarios del día, mañana, tarde, noche y madrugada, para brindar una cobertura efectiva.

¿Qué pasará por conducir en estado de ebriedad?

Los conductores que sean descubiertos conduciendo bajo efectos del licor pueden recibir sanciones administrativas y penales, según lo dicta el Reglamento de Tránsito.

De acuerdo con el Acuerdo Gubernativo 273-98, las sanciones pueden ser:

  • Multa económica desde Q5 mil o más, dependiendo el caso.
  • Sanciones de hasta Q10 mil a conductores de taxis, buses urbanos y extraurbanos, entre otros.
  • Suspensión de licencia temporal o definitiva.
  • Remisión del vehículo y traslado al predio municipal, con los gastos de grúa y almacenaje a cargo del infractor.
  • Proceso penal si el conductor causa un accidente bajo efectos del alcohol, puede enfrentar cargos por lesiones culposas u homicidio culposo.

