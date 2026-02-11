Las lágrimas del capitán de la Sub-17, Julio Sandoval tras la derrota contra Haití

El centrocampista Julio Sandoval se mostró consternado por la derrota en el Cementos Progreso contra Haití, que privó a la Sub-17 de Guatemala de clasificar al Mundial Catar 2026.
Todavía con lágrimas, el canterano de Cobán Imperial, dijo: "Triste. Queríamos ganar los tres partidos, pero no se pudo", contó. "En el inicio estuvimos bien, pero las ansias por ir a meter un gol, creo, que nos afectó".
Sandoval reveló parte de la charla en los camerinos después de la dolorosa caída. "Que siguiéramos en los entrenamientos y continuar hacia adelante".
Entre la decepción y desilusión, Sandoval, al ser el capitán tuvo que encontrar palabras de aliento para sus compañeros. "Les dije que levantáramos cabeza, porque todavía tenemos más participaciones".
Por último, envió un mensaje de agradecimiento a los aficionados que acudieron al Cementos Progreso para apoyarlos durante estos tres partidos del Premundial.