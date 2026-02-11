Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Las lágrimas del capitán de la Sub-17, Julio Sandoval tras la derrota contra Haití

  • Con información de Bryan Anton / Colaborador
10 de febrero de 2026, 22:31
Julio Sandoval, capitán de la Sub-17 de Guatemala, rompió el silencio tras la dolorosa derrota que los dejó fuera del Mundial Catar 2026

Julio Sandoval, capitán de la Sub-17 de Guatemala, rompió el silencio tras la dolorosa derrota que los dejó fuera del Mundial Catar 2026

El centrocampista Julio Sandoval se mostró consternado por la derrota en el Cementos Progreso contra Haití, que privó a la Sub-17 de Guatemala de clasificar al Mundial Catar 2026.

EN CONTEXTO: ¡En la orilla! Guatemala cae contra Haití y dice adiós al Mundial Sub-17

Todavía con lágrimas, el canterano de Cobán Imperial, dijo: "Triste. Queríamos ganar los tres partidos, pero no se pudo", contó. "En el inicio estuvimos bien, pero las ansias por ir a meter un gol, creo, que nos afectó".

Sandoval reveló parte de la charla en los camerinos después de la dolorosa caída. "Que siguiéramos en los entrenamientos y continuar hacia adelante".

Entre la decepción y desilusión, Sandoval, al ser el capitán tuvo que encontrar palabras de aliento para sus compañeros. "Les dije que levantáramos cabeza, porque todavía tenemos más participaciones".

Por último, envió un mensaje de agradecimiento a los aficionados que acudieron al Cementos Progreso para apoyarlos durante estos tres partidos del Premundial.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar