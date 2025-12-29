Santiago Palomo presenta cartas credenciales ante el papa León XIV

-

Con esta acción se formaliza el nombramiento del exsecretario de Comunicación de la Presidencia como embajador de Guatemala ante el Vaticano.

LEA MÁS: Guatemala espera respuesta del Vaticano tras invitar a Papa León XIV

El exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia y ahora embajador de Guatemala en el Vaticano, Santiago Palomo Vila, presentó oficialmente sus cartas credenciales ante el papa León XIV, en un acto protocolar celebrado este 29 de diciembre en la Santa Sede.

La designación de Palomo Vila fue anunciada por el presidente Bernardo Arévalo, el 17 de noviembre, cuando confirmó que dejaría la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para asumir la jefatura de la misión diplomática en la Santa Sede.

La presentación de credenciales ante el papa León XIV, quien asumió el pontificado en mayo de 2025 y ejerce como jefe de la Iglesia católica y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, es el paso protocolar que habilita a Palomo como representante del Estado de Guatemala ante el Vaticano.

Um #presente peculiar, uma sela para montar a cavalo, com o brasão do #PapaLeãoXIV, foi entregue pelo novo representante diplomático da #Guatemala junto à Santa Sé, Santiago Palomo Vila, durante a apresentação de suas credenciais, na manhã desta segunda-feira, 29/12, no Vaticano pic.twitter.com/Jwc90YN6tN — Vatican News (@vaticannews_pt) December 29, 2025

Obsequio especial

En varias publicaciones de redes sociales se observa que Palomo obsequió al sumo pontífice una silla de caballo que habría sido elaborado por un artesano de Esquipulas, Chiquimula.

Entre las prioridades de la representación diplomática guatemalteca figura el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con la Santa Sede, así como la coordinación de una eventual visita del papa León XIV a Guatemala.

Palomo, abogado de profesión y exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, asume la jefatura de la misión ante el Vaticano en medio de discusiones sobre la inmunidad de algunos secretarios de la Presidencia.

Con esta presentación de credenciales, Palomo se convierte en el principal interlocutor del Estado de Guatemala con la Santa Sede.