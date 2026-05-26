Todo está listo para el torneo de golf Emprendedores 2026

El Torneo de Golf de Emprendedores 2026 es un evento anual de networking, y deporte organizado por la Cámara de Industria de Guatemala y Junior Achievement Guatemala, el cual se realizará en el Club Campestre San Isidro.
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Esta octava edición busca recaudar fondos para impulsar la educación financiera, el emprendimiento, y la empleabilidad de miles de jóvenes guatemaltecos, quienes buscan concretar sus proyectos profesionales.
El networking es una práctica profesional estratégica que consiste en crear, ampliar, y mantener una red de contactos. Su objetivo principal es generar relaciones mutuamente beneficiosas para intercambiar información, y descubrir oportunidades de empleo o negocio.
Esto, junto a la práctica de golf, hace que el torneo Emprendedores 2026, se de vital importancia para el desarrollo de los jóvenes, quienes quieren materializar sus nuevos planes profesionales.
El evento se realizará en el Club Campestre San Isidro, ubicado en la zona 16. Se realizará este viernes 29 de mayo, y se tiene programado que el tee off sea a las 8 horas. La modalidad de juego será A Go Go Threesome.
Además, se premiará tres Closest to the Pin, 1 Strighest Drive y Hole In One, el cual estará ubicado en el hoyo 13.
Esta será una jornada para conectar, disfrutar y seguir impulsando oportunidades para miles de jóvenes guatemaltecos a través de la educación, el emprendimiento y la preparación para el trabajo.