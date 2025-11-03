¡Plata y bronce! La patinadora Kamila González brilló en los Juegos del Codicader

-

El patinaje de velocidad regresó a los Juegos Deportivos Estudiantiles del Codicader con un éxito rotundo para Guatemala gracias a la atleta Kamila González, originaria de Jalapa, quien conquistó una presea de plata y otra de bronce para poner en alto el nombre del país.

Después de 12 años de ausencia del patinaje sobre ruedas en los Juegos Deportivos Estudiantiles del Codicader, el certamen deportivo más relevante para atletas escolares en Centroamérica y organizados por el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación, Guatemala vuelve a brillar gracias al talento de una jalapaneca.

Se trata de Kamila Renata González Valdez, originaria del departamento de Jalapa, quien conquistó la medalla de plata en la prueba de 200 metros meta/contrameta, durante la jornada deportiva que se desarrolló en Costa Rica, a inicios de octubre de este año. También obtuvo un bronce en otra prueba.

Kamila demostró velocidad, pasión y entrega durante las competencias celebradas en Costa Rica. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

Con determinación, técnica y una concentración impecable, Kamila se enfrentó a patinadoras de alto nivel, provenientes de distintos países de Centroamérica, destacando por su velocidad y precisión.

Su desempeño la colocó como una de las revelaciones del certamen, marcando un hito para el deporte guatemalteco y abriendo el camino para nuevas generaciones de atletas que sueñan con representar al país en competencias internacionales.

Atletas guatemaltecos celebrando el regreso del equipo de patinaje a los Juegos del Codicader. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

Kamila, quien desde temprana edad mostró amor por el patinaje, ha entrenado arduamente bajo la guía de sus instructores y el apoyo constante de su familia, quienes han sido parte fundamental de su formación deportiva.

Asimismo, en 2021, también participó en el Campeonato Centroamericano de Patinaje de Velocidad, desarrollado en el vecino país de El Salvador.

Por su parte, la Asociación de Patinaje de Jalapa, por medio de sus redes sociales, reconoció la participación de la atleta. "Felicitamos a Kamila González por su destacada participación en los recientes juegos deportivos Codicader realizados en San José, Costa Rica, demostrando lo que se puede lograr a base de trabajo duro", menciona la publicación.

Aparte de los juegos internacionales, Kamila también ha destacado en competencias nacionales. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

El patinaje de velocidad guatemalteco ha ganado relevancia internacional en los últimos años. Atletas como Faberson Bonilla han sido campeones mundiales y otros han sido fichados en Europa, mostrando el alto nivel técnico que busca replicarse en categorías juveniles.

Con este triunfo, Kamila no solo coloca a Jalapa en el mapa del deporte centroamericano, sino que también inspira a toda una generación a seguir sus sueños con determinación.