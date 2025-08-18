Sara Guerrero, una salamateca que inspira en todo sentido

-

Sara Veralucia Guerrero Chavarría ha logrado abrirse camino con fuerza en distintas plataformas, demostrando que el talento de Baja Verapaz no tiene límites

La modelo, presentadora de televisión, empresaria y figura pública ha construido una carrera versátil, en la que cada faceta la consolida como referente de esfuerzo y autenticidad.

Su trabajo frente a las cámaras le ha dado visibilidad nacional, mientras que en redes sociales conecta con miles de personas a través de contenido que mezcla estilo, mensajes positivos y cercanía con sus seguidores.

Recientemente, presentó su marca de trajes de baño Veramar en el reconocido programa Shark Tank Guatemala. (Foto: Cortesía Sara Guerrero)

Es licenciada en Administración de Empresas y cursa una maestría en el Instituto Centroamericano de Estudios Empresariales (ICAE).

También ha desarrollado su faceta empresarial con propuestas enfocadas en moda y bienestar. Veramar, su marca de trajes de baño que nació en noviembre de 2021, busca empoderar a las mujeres con diseños que promueven seguridad y libertad.

La marca es ecológica, confeccionada con materiales sostenibles: cada traje se elabora reciclando entre 8 y 14 botellas plásticas y el nombre surge de su propio nombre, Veralucia, y su amor por el mar.

Su carisma y belleza destacan a donde quiera que va. (Foto: Cortesía Sara Guerrero)

En julio de 2025, Sara representó a su departamento en Miss Universe Guatemala, donde se posicionó como primera finalista. Su participación fue aplaudida por la elegancia, el discurso y la seguridad que mostró en cada etapa.

"El verdadero triunfo está en atreverse a soñar en grande. Lo hice y lo logré, con una historia auténtica y real, inspirando y motivando a miles de corazones a nunca dejar de soñar. No gané la corona, pero gané fuerza, confianza, una nueva versión de mí y el cariño de miles de guatemaltecos", expresó tras el certamen.

El surf es uno de los deportes que disfruta. (Foto: Cortesía Sara Guerrero)

Más allá de los reflectores, ha sido reconocida por motivar a otras jóvenes a creer en su potencial. Con cada logro, Sara reafirma que el orgullo salamateco no solo se lleva, también se construye paso a paso con dedicación, visión y autenticidad.