Saravia y Castrillo dominan el cuarto ranquin de golf

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Fernando Saravia y Sara Castrillo fueron dos de los grandes protagonistas en el evento disputado en Alta Vista Golf & Tenis Club que brindó puntos para ambos jugadores para el World Amateur Golf Ranquing (WAGR).

Esta competencia estuvo programada para jugarse por tres días. Durante estas jornadas el clima influyó en el juego, ya que se presentó el frío, la lluvia y neblina, que complicaron el recorrido del field.

Con todo ello, Fernando Saravia, continúa con buen paso en la temporada, y finalizó en el primer lugar con un score final de 206, -7 bajo el par; y fue seguido por Sebastián Barnoya y Matías Calderon, quienes tiraron para 207 y 213, esto en la división caballeros WAGR.

Sara Castrillo brilló en la división damas WAGR, durante los tres días de competencia en Alta Vista Golf & Tenis Club. (Foto: Asogolf)

En damas WAGR, Sara Castrillo conquistó el primer puesto, al totalizar 221, +8 sobre el par; mientras que, en la segunda y tercera posiciones se ubicaron Elzbieta Aldana y Daniela Hernández, con scores de 223 y 228, respectivamente.

El siguiente evento de la temporada será del 29 al 31 de mayo próximo, cuando se celebre el Mayan Open Universitario, en el Mayan Golf Club, donde se jugarán esos mismos días el cuarto ranquin infanto juvenil.