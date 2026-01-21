Sasha Sokol vuelve a denunciar impunidad de Luis de Llano

-

Sasha Sokol denunció que Luis de Llano aún no ha cumplido con la sentencia de la SCJN, incluyendo la disculpa pública que debía ofrecer, tras afirmar que había sido abusada de niña por él.

OTRAS NOTICIAS: Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano no ha cumplido su sentencia por abuso

La actriz y cantante rompió el silencio acerca de la sentencia que recibió Luis de Llano tras las acusaciones de abuso que ella hizo años atrás.

Ella afirma que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció medidas concretas para reparar el daño, algunos puntos aún no se han cumplido.

Sasha a la edad de 14 años. (Foto: Oficial)

Las medidas son:

1. Que Luis de Llano no vuelva a hablar de ella ni de la relación ilícita que sostuvo cuando ella tenía apenas 14 años y él casi 40.

2. Una multa, cuyo monto será donado íntegramente.

3. La realización de un curso de capacitación, constancia que ya presentó.

4. Una disculpa pública, considerada por la cantante como el punto más importante.

"Su fecha de vencimiento para presentarla era el 9 de enero y no la presentaron... si ya se llegó hasta las últimas consecuencias en la Suprema Corte de Justicia y se puso un castigo para el señor Luis De Llano, que no lo cumpla, pues, ¿dónde estamos o qué? Hay mucha gente que no respeta la ley y ese es un claro ejemplo de que aunque ya haya una sentencia, de que ya haya una decisión, se la pasan por el Arco del Triunfo. Muchos estaban acostumbrados a ir por la libre, pero bueno, pues ojalá que esto cambie. Ojalá que lo puedan obligar de alguna manera a cumplir con lo que se acordó".

Sasha junto a Luis de Llano en una relación sentimental. (Foto: Oficial)

Sasha abordó las críticas que enfrentan quienes deciden denunciar años después:

"Es lo mismo que he vivido yo y es lo mismo que han vivido muchísimas personas que se atreven a hablar. Uno no calla porque quiera encubrir, uno calla porque tiene miedo, porque se siente en desventaja y porque cree que la gente no le va a creer, y porque van a hacerte comentarios espantosos y revictimizantes".

"Creo que es importante que aprovechemos estos casos para darnos cuenta cuál es la parte que cada uno, desde la trinchera en la que esté, juega para que esto sea así y no juzgar de esa manera".

El caso de Sasha Sokol continúa siendo un referente en México.

MIRA:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sasha Sokol (@sashasokolova)



