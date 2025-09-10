La SAT anuncia donación de vehículos para instituciones públicas y de beneficencia

Los vehículos abandonados en las aduanas de la SAT ya están disponibles para donación.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de la Intendencia de Aduanas, anunció una donación de autos, disponible para instituciones públicas y de beneficencia.
La mercadería está almacenada en el Depósito Aduanero Temporal Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, ubicado en la Aldea Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal.
Los vehículos son:
- Camioneta Nissan Rogue AWD, modelo 2013
- Mazda 6, modelo 2014
La donación estará abierta hasta el 7 de diciembre. Quien desee verlos, debe presentarse con el debido equipo de protección que incluye casco, chaleco reflectivo, botas industriales con punta de acero.