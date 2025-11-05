Decomisan más de Q8 millones en productos de belleza en Puerto Quetzal

-

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ejecutó un decomiso millonario en la Aduana Puerto Quetzal, asegurando 50 mil productos de belleza valorados en más de Q8 millones.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro militares ligados a proceso por robo de armamento del Ejército

Autoridades tributarias informaron sobre el decomiso de productos valorados en más de Q8 millones en Puerto Quetzal.

En la Aduana de Puerto Quetzal, personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) decomisó cincuenta mil quinientos noventa y dos productos de belleza de distintas marcas.

La mercancía, que quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, presentaba señales de mercancía alterada y violación a los derechos de propiedad intelectual de marcas registradas. (Foto: SAT)

La acción se realizó con el apoyo de representantes de las empresas afectadas realizando los controles de riesgo que aplica la entidad por medio de herramientas tecnológicas, informó la SAT.

Según los resultados de la inspección, los artículos presentaban señales de alteración y se presume que varios estaban vencidos o descontinuados.

Hasta el momento la mercancía quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para el proceso legal correspondiente.

Las autoridades confirmaron que la mercaderían incluía artículos vencidos y descontinuados. (Foto: SAT)

Las autoridades determinaron que el lote podría estar vinculado con la violación de derechos de propiedad intelectual relacionados con marcas registradas.

El valor en aduana del decomiso fue calculado en Q8,489,359.43. (ocho millones cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y nueve quetzales con cuarenta y tres centavos).