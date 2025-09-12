SAT nombra a intendentes de Fiscalización y Asuntos Jurídicos

-

La juramentación de las funcionarias se llevó a cabo este viernes.

OTRAS NOTAS: La SAT anuncia donación de vehículos para instituciones públicas y de beneficencia

Werner Ovalle, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), nombro a las nuevas intendentes de Fiscalización y Asuntos Jurídicos, las cuales se suman al equipo que ayudará con la gestión tributaria del país.

Las funcionarias son Lisbeth Del Rosario Ríos Ardón, quien será intendente de Fiscalización y Sara Marina Spennemann Gramajo, quien fungirá como intendente de Asuntos jurídicos.

La juramentación de las funcionarias fue llevada a cabo este viernes por el superintendente Ovalle, quien señaló que las profesionales le acompañarán "como parte de su equipo estratégico para la gestión tributaria".

Lisbeth Del Rosario Ríos Ardón, será intendente de Fiscalización. (Foto: SAT / Soy502)

La nueva intendente de Fiscalización, es Contadora Pública y Auditora por la Universidad Panamericana, tiene un postgrado en Administración Tributaria y una maestría en Administración Financiera por la Unidad Galilea.

Asimismo, tiene un máster oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España.

La SAT informó que Ríos Ardón es especialista en la resolución de conflictos tributarios, mediación en disputas fiscales y atención a contribuyentes, además se han enfocado en la optimización de procesos, eficiencia operativa y complimiento normativo.

Mientras que la intendente de Asuntos Jurídicos es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria por la Universidad Rafael Landívar y tiene pensum cerrado en la maestría en Derecho Procesal Penal por la misma universidad.

La SAT precisó que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público en cargos de dirección y jefaturas de asuntos jurídicos, entre los que destacan el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Registro Nacional de las Personas y la Contraloría General de Cuentas.

Asimismo, la funcionaria ya ha brindado asesoría jurídica en el despacho del Superintendente y a la Secretaría General de la SAT en distintos periodos.

El Superintendente de Administración Tributaria, @wovalle07, realizó los nombramientos de Intendentes, quienes le acompañarán como parte de su equipo estratégico para la gestión tributaria.



Fiscalización: Mgter. Lisbeth Del Rosario Ríos Ardón

⚖️ Asuntos Jurídicos: Licda.… pic.twitter.com/TstlimLdgC — SAT Guatemala (@SATGT) September 12, 2025

La Superintendencia enfatizó que las nuevas funcionarias muestran un firme compromiso con la transparencia y la integridad en la gestión tributaria.