Celebran 105 años del movimiento scout con caminata

Los vecinos admiraron las pañoletas, sonrisas y pasos firmes durante la Caminata Scout Nacional, organizada por la Asociación de Scouts de Guatemala, para conmemorar sus 105 años de fundación.

Este evento forma parte del proceso de reactivación scout a nivel nacional, se ha convertido en una tradición que año con año reúne a grupos de todo el país.

Los vecinos pudieron ver las pañoletas, sonrisas y pasos firmes durante la Caminata Scout Nacional, organizada por la Asociación de Scouts de Guatemala. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

"Queremos dar a conocer las labores y actividades que hemos venido desarrollando durante 105 años de vida como institución, siempre cumpliendo con los lineamientos de salud y generando espacios seguros para todos nuestros asociados", explicaron los organizadores.

En la caminata y demás actividades programadas por su aniversario, participaron más de 2 mil miembros, reflejo del alcance nacional del Movimiento Scout.

Los scouts reafirmaron su compromiso con la hermandad y el servicio que caracteriza a tan noble institución. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)