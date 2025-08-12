Celebran 105 años del movimiento scout con caminata

Bajo el lema "Ambiente seguro, ambiente scout", cientos de niños, jóvenes y adultos recorrieron el Paseo de la Sexta
Los vecinos admiraron las pañoletas, sonrisas y pasos firmes durante la Caminata Scout Nacional, organizada por la Asociación de Scouts de Guatemala, para conmemorar sus 105 años de fundación.
Este evento forma parte del proceso de reactivación scout a nivel nacional, se ha convertido en una tradición que año con año reúne a grupos de todo el país.
"Queremos dar a conocer las labores y actividades que hemos venido desarrollando durante 105 años de vida como institución, siempre cumpliendo con los lineamientos de salud y generando espacios seguros para todos nuestros asociados", explicaron los organizadores.
En la caminata y demás actividades programadas por su aniversario, participaron más de 2 mil miembros, reflejo del alcance nacional del Movimiento Scout.
A sus 105 años, la organización se mantiene como una de las plataformas más activas del país, comprometida con la formación en valores y el servicio a la comunidad para niños y jóvenes.