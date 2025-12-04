Versión Impresa
Sebas Bárcenas libera emociones con "A mí me encantaría decirte"

  • Con información de Susan González/Kevyn Girón/Colaboradores
04 de diciembre de 2025, 15:36
Sebas mezcla géneros y emociones con su sello característico.&nbsp;(Foto: Sebas Bárcenas)

El sencillo captura la esencia de soltar sin resentimiento.

La época decembrina trae recuerdos, pero también inspira nuevas melodías y el guatemalteco nos entrega A mí me encantaría decirte.

El artista convierte un momento difícil en una melodía liberadora. (Foto: Sebas Bárcenas)
En este sencillo, Sebas Bárcenas se aleja del drama y la nostalgia de una ruptura. Más bien, se centra en un momento incómodo, pero liberador.

"Esta canción nació de ese momento en el que ya no duele, pero todavía hay cosas que uno desearía poder decir. No es sobre extrañar, es sobre aceptar y soltar, sin resentimiento, pero con verdad", expresó el artista.

La frase que da título refleja esa tensión: el deseo de expresar algo que suena dramático. (Foto: Sebas Bárcenas)
Sebas mezcla la calidez íntima de su voz con estallidos emocionales inesperados, como la angustia, lo que refuerza la honestidad del mensaje.

El guatemalteco es reconocido por su fusión única de pop, rock, reggae y ritmos tropicales. Su sencillo La canción que llora se hizo viral en 2022, acumulando millones de reproducciones y llevándolo a firmar con Sony Music Centroamérica.

Viaje a La Antigua

Sebas Bárcenas se encuentra de regreso en el país y disfruta de las calles coloniales de La Antigua Guatemala, donde aprovechó a grabar un video cantando el coro de A mí me encantaría decirte.

