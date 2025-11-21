¡A la par de Sebastian Yatra! Esto vivió una fan del cantante colombiano (video)El cantante Sebastián Yatra visitó Guatemala para ofrecer un concierto exclusivo que se llevó a cabo la noche del jueves 20 de noviembre de 2025
Cientos de fans ansiaban escuchar en vivo al cantante colombiano. Pero, una fan tuvo la suerte de captar el momento cuando lo encontró en un restaurante.
En redes sociales, la usuaria de TikTok compartió el momento justo cuando estaba comiendo junto a la mesa donde estaba Sebastián Yatra.
En el video se observa que está acompañado de otras personas y con carisma sonríe a la cámara tras darse cuenta de que estaba siendo grabado.
Míralo aquí:
Otros comensales que se encontraban en el lugar con risas, curiosidad y sorpresa observaban cómo compartían el espacio.