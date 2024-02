"Me dan ganas de ser infiel": las polémicas declaraciones de Sebastián Yatra (video)

-

El cantante Sebastián Yatra está en medio de la polémica por sus comentarios sobre las relaciones amorosas.

Sebastián Yatra se está volviendo tendencia por los comentarios que dio en una entrevista con Vicky Martín Berrocal en el podcast "A solas con...". En el episodio del poscast, el colombiano habló sobre sus relaciones amorosas.

Según Infobae, el cantante es conocido por su discreción sobre su vida personal. Además, se ha definido como fiel, pero reconoce que sus relaciones más largas han sido solo de un año. Además, menciona que ha estado enamorado dos veces, y sus noviazgos conocidos han sido con las cantantes Tini y Aitana.

"Me pasa que digo 'si yo tengo una relación de más tiempo, no sé como lo puedo aguantar, porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien'", dijo en la entrevista.

Sebastián Yatra reconociendo q sólo puede estar en una relación máx 1 año con alguien xq dp no aguanta ser infiel... Entonces niño (xq eso eres hasta q madures): NO estés en ninguna relación formal, no enamores ni hagas sufrir a nadie si te conoces!!! pic.twitter.com/oq7PZSJgV5 — Pamela (@palomina2009) February 21, 2024

Según el cantante, cuando alguien entra a una relación se "limita". "Dices, 'no salgo de fiesta porque me va a gustar alguien, voy a querer hacer algo y me voy a aguantar'. Entonces, ¿para qué voy a salir?", declaró.

Además confiesa: "En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados", detalló el colombiano.

Estas confesiones se han vuelto tendencias, pues en redes sociales muchos han demostrado estar en desacuerdo con el cantante, mencionando cosas como "si eres incapaz de salir de fiesta sin poner los cuerpos a tu pareja, tu problema no es salir de fiesta" y "si al año se te acaba el amor, permíteme decirte que no quieres y nunca quisiste a tu pareja".