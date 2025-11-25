Sebastián Yatra regresará a Guatemala

Sebastián Yatra regresará al país el próximo año como parte de su gira.
El colombiano anunció las fechas por Latinoamérica e incluyó a Guatemala, emocionando a sus seguidores.
"Nos vemos pronto Latinoamérica, 'Entre tanta gente tour', próximamente a la venta", escribió junto a póster oficial.
Uno de los adelantos que dio fue el 16 de mayo en la Ciudad, aunque no se especifica cómo.
Yatra se presentó el pasado 20 de noviembre en el país y al parecer tiene un cariño muy grande por sus fans guatemaltecos.
