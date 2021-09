El secreto de la bombilla que lleva encendida desde 1901

Es considerada como la bombilla más duradera del mundo, ha roto los récords Guiness y cuenta con su propia página web.

Se encuentra albergada en el parque de bomberos de Livermore, en California, y sigue en funcionamiento desde que se instaló en 1901. Según su propia página web solo ha sido apagada en cuatro ocasiones debido a traslados o reformas.

Con el paso del tiempo se ha ganado la curiosidad de las personas y ahora es un atractivo turístico, esto gracias al reportaje de un periodista Mike Dunstan en 1972 ya que los bomberos de ese tiempo le aseguraban que nunca se apagaba.

Dunstan investigó y determinó que la bombilla llevaba encendida desde 1901 y encontró registros de que el objeto fue un regalo del empresario Dennis F. Bernal al parque de bomberos.

También descubrió que su fabricante es Shelby Electric Company, ahí un ingeniero francés, Adolphe Alexandre Chaillet, había entrado a trabajar en 1896.

This is the Centennial Light, the world's longest-lasting light bulb, burning since 1901. It is at 4550 East Avenue, Livermore, California and due to its longevity, the bulb has been noted by The Guinness Book of World Records [read more: https://t.co/zRJYBSvK8L] pic.twitter.com/sUIgmW2fFk — Massimo (@Rainmaker1973) August 23, 2021

¿Por qué no falla?

Chaillet conocía cómo mejorar la eficiencia y la vida útil de dichas bombillas pero a los fabricantes les interesaba más que tuvieran fecha de caducidad para poder vender más. Aunque la Centennial Light no pasó por esos controles y lleva brillando durante más de un millón de horas.

Lo que hizo Chaillet sigue siendo un misterio pues los expertos no se ponen de acuerdo en qué es lo que hace que esa bombilla no falle. Algunos lo atribuyen a su filamento, creen que es el resultado de un proceso único y secreto.

La segunda teoría se inclina por el hecho de que se ha encendido y apagado muy pocas veces, y eso ha producido una combustión mucho más lenta. Mientras que otros consideran que no falla por ser fabricada a mano. Lo cierto es que la peculiar bombilla sigue brillando y sigue siendo un atractivo para curiosos.