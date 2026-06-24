El sector de alimentos y bebidas impulsa las exportaciones del país

-

La industria guatemalteca de alimentos y bebidas consolida su posición en el comercio internacional mediante una estrategia integral que combina innovación tecnológica, diversificación de mercados y adaptación a las nuevas exigencias del consumidor global durante 2026.

OTRAS NOTICIAS: Tres denuncias y 30 amparos rodean la reelección del rector Walter Mazariegos

Un crecimiento sostenido del 5% en el volumen de sus ventas al exterior al primer cuatrimestre de 2026 consolida a la industria de alimentos y bebidas como uno de los motores comerciales de Guatemala, según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

De acuerdo con Agexport, este repunte, liderado por el dinamismo de los segmentos de alimentos procesados y conservas, da continuidad al cierre positivo que el sector registró durante el año 2025 tras asegurar sólidas posiciones en los mercados de Centroamérica, Estados Unidos, Países Bajos y República Dominicana.

Sin embargo, la proyección de expansión se enfrenta a un entorno complejo donde la ineficiencia en infraestructura vial absorbe el 29% del valor de lo exportado, según la entidad gremial.

La infraestructura vial es clave para mejorar la expansión del sector de alimentos y bebidas en el país. (Foto: Canva/Soy502)

La evolución de los indicadores comerciales durante la primera mitad del año refleja una resiliencia notable de la manufactura local ante las variables del mercado internacional.

La planificación del sector privado busca capitalizar esta tendencia mediante el desarrollo de cadenas de valor que permitan una mayor penetración en plazas estratégicas.

"Las exportaciones de Alimentos y Bebidas, a abril 2026 ha tenido un crecimiento del 5%, en el cual, los segmentos con mayor crecimiento son alimentos procesados y conservas. Esto nos da una perspectiva favorable para generar nuevas oportunidades comerciales que permitan ampliar la presencia de la oferta guatemalteca en mercados estratégicos", afirmó Adriana De León, coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de la Agexport.

El sector exportador busca ampliar el comercio de alimentos y bebidas en otros mercados. (Foto: Canva/Soy502)

Nuevas fronteras

Con el propósito de diversificar los riesgos de concentración de mercado, la gerencia sectorial ha estructurado núcleos de expansión comercial orientados a nichos geográficos no tradicionales.

Estas células técnicas evalúan de manera permanente las regulaciones arancelarias y los hábitos de consumo en regiones con alta demanda latente de bienes manufacturados con valor agregado.

"Se han identificado oportunidades para el sector en mercados como el Caribe, Sur de México, Suramérica y Canadá, para los cuales, se están trabajando en núcleos de expansión de mercados que permitan ampliar la oferta exportable en categorías de alto consumo y con valor agregado", explicó Jennifer Mendoza, Gerente de Manufacturas de Agexport.

El monitoreo permanente de las regulaciones arancelarias permite asegurar nichos en otros países. (Foto: Canva/Soy502)

Reto logístico

Pese al empuje comercial de las marcas nacionales, el aparato exportador arrastra un severo rezago en competitividad originado por el deterioro de la red vial nacional, la saturación portuaria y la burocracia aduanera.

Esta brecha de infraestructura impacta de forma directa en los márgenes de utilidad de las empresas, restándoles espacio de maniobra frente a competidores globales de menor costo logístico.

"Uno de los principales desafíos para las empresas del sector se encuentra en la infraestructura vial y logística del país, ya que es clave, contar con carreteras, puertos y procesos aduanales eficientes y ágiles para garantizar que los productos lleguen de manera oportuna a los mercados destino", aseveró De León.

"Los costos logísticos representan aproximadamente el 29% del valor de las exportaciones, casi el triple de los niveles observados en economías desarrolladas, donde oscilan entre 8% y 10%. Esto significa que una parte importante del esfuerzo productivo del país se pierde ineficiencias logísticas, reduciendo competitividad, inversión y generación de empleo", agrego.

Para contrarrestar este impacto, el sector privado insiste en la urgencia de fortalecer los esquemas de coordinación interinstitucional con las autoridades gubernamentales.

La optimización de trámites y el acompañamiento técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), resultan indispensables para agilizar las habilitaciones sanitarias requeridas por socios clave como Honduras, República Dominicana y Panamá.

La infraestructura portuaria también forma parte de los principales retos logísticos de la actualidad. (Foto: Canva/Soy502)

Consumo interno

A la par de las complejidades operativas, el sector se encuentra transformando sus líneas de producción para alinearse con tres tendencias de consumo global que marcan la pauta en 2026.

La búsqueda del bienestar ha reconfigurado los patrones de compra, priorizando aquellos alimentos destinados a la preparación en el hogar como una vía para mitigar el estrés cotidiano.

Según estudios globales de Innova Market Insights, uno de cada tres consumidores a nivel mundial asegura que la permanencia y la experiencia culinaria dentro de la vivienda impacta de manera positiva en su salud mental.

Asimismo, las exigencias de transparencia han forzado la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas como la cadena de bloques (blockchain), el Internet de las Cosas (IoT) y los empaques con etiquetado inteligente.

Estas tecnologías elevan la confianza del consumidor al proveer una trazabilidad transparente desde el origen de la materia prima. De igual forma, los portafolios que destacan ingredientes limpios y de fácil comprensión ganan terreno como aliados del bienestar diario.

Nichos futuros

En materia de prospección comercial, el análisis de nichos por parte de Agexport identifica demandas muy específicas que el país puede potenciar a mediano plazo.

En el área de alimentos procesados destacan las salsas y la panadería hacia Estados Unidos, la venta de helados en Honduras y las mezclas industriales en El Salvador, según la entidad.

Por su parte, el sector de bebidas no alcohólicas muestra oportunidades críticas en el mercado norteamericano y centroamericano, mientras que los alimentos balanceados para mascotas (perros y gatos) despuntan como un segmento de alto potencial de exportación regional.